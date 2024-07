Ocurrió durante unos instantes, tras ser consciente de que le habían disparado. Trump, con la cara ensangrentada y el puño en alto, logró enviar un mensaje (“¡luchad!”), mientras los miembros del Servicio Secreto intentaban llevárselo. Es una imagen muy poderosa. Con esta foto, Trump confirma sus cualidades providenciales. Nadie puede con él. Solo un milagro lo pudo salvar de una muerte segura. Como la “Baraka” de Franco o el mito de un George Washington hecho “a prueba de bala”, la suerte del expresidente se confunde con una intervención divina, esa que permite al “elegido” ejecutar su misión.

La realidad, por supuesto, tiende a ser más prosaica. El que disparó no era más que otro de los muchos jóvenes en Estados Unidos con problemas de salud mental, víctima del bullying, con acceso a las armas de fuego. No parece una operación del deep state, sino más bien la consecuencia de un problema estructural, relacionado con la cultura de la violencia y la desigualdad económica, en un país que cuenta ya con demasiados precedentes. Pero las motivaciones del agresor y sus hechos biográficos no son más que datos irrelevantes para la construcción de la leyenda. Lo que vale es la foto, la imagen, la estética. Las explicaciones sobran. Del atentado sale reforzado el candidato, cada vez más ganador, que desafía a sus adversarios terrenales y sobrenaturales.

"Ya no es necesario una persona, como Mike Pence, que atraiga el voto religioso. Ahora conviene la presencia de un joven trumpista [Vance] que luche con la fuerza del converso. Trump no necesita evangélicos. Él es el evangelio"

En la Convención Republicana todos se rindieron ante el expresidente. Los que antes, como Nikki Haley, parecían cuestionar sus capacidades (se suponía que Haley representaba a los “republicanos moderados”, unos animales prehistóricos que conocemos gracias a unos fósiles hallados en Massachusetts), ahora lo apoyan incondicionalmente. La elección de J.D. Vance como vicepresidente también es muy significativa. Vance es uno de los mayores fraudes intelectuales que ha generado la literatura de la memoria en los últimos años. El autor de Hillbilly Elegy, tras explorar la marginación que padece la (su) comunidad blanca, advirtió que Trump, un “desastre moral”, podría transformarse en el próximo Hitler. Según Vance, el hombre con el que ahora comparte el ticket presidencial era un “opioide”, la “heroína cultural” que el pueblo consumiría para lidiar con su dolor. Una solución fácil, pero destructiva. “No entra por las venas, sino por la mente, por los oídos y por los ojos”, escribió en ‘The Atlantic.’ La metáfora tampoco es baladí. Conociendo el caso de Vance, siendo él precisamente testigo de los estragos que causó la droga en su familia, esto era (o debía ser) una acusación muy grave.

Pero Vance, como tantos otros, dice que se equivocó. O quizás fue uno de los primeros en probar esa droga de la que hablaba. No sabemos si de camino a Damasco hubo que pasar por la farmacia. Su transformación, sin embargo, es difícil de comprender. Aunque sabemos que la ambición puede hacer cosas extraordinarias. El hombre corriente que no toleraba a las élites de Washington sintió la llamada de la política y quiso ser senador. Resulta que no hacía tanto frío en el pantano. Que Trump lo haya elegido supone un cambio en su estrategia en comparación con las dos primeras campañas presidenciales. Ya no es necesario una persona, como Mike Pence, que atraiga el voto religioso. Ahora conviene la presencia de un joven trumpista que luche con la fuerza del converso. Trump no necesita evangélicos. Él es el evangelio.

Vance representa un ejemplo para muchos otros que quieran hacer el mismo recorrido. “Se puede hacer, hermanos, yo lo hice”, parece sugerir. Lo negó hasta cuatro veces antes de que cantara el gallo y luego se convirtió en la piedra de su iglesia. Porque no se puede obviar el tono religioso, eminentemente cristiano, de este movimiento. Los arrepentidos no solo serán perdonados, sino que gozarán de un lugar privilegiado al lado del líder. El Partido Republicano, tal y como lo conocíamos, ha desaparecido. Sus discursos ya no se distinguen de las alabanzas emitidas por unos fanáticos extasiados en una megaiglesia.