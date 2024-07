Cinco ideas sobre financiación autonómica

La primera es que la financiación singular que reclama la Generalitat de ERC no es el camino. La generalización de los sistemas de concierto nos llevaría a una fragmentación fiscal incompatible con lo que supone un Estado con capacidad fiscal y redistributiva como los que vemos hoy en la Unión Europea. El concierto es un sistema anacrónico y anómalo en el mundo. Ningún gobierno central en los países federales de referencia (Suiza, Estados Unidos, Canadá o Australia) renuncia a su poder tributario en una parte del territorio.

La segunda es que el Gobierno central no va a ceder. Porque es incompatible con la ideología del PSOE y de Sumar, porque tendría una bronca monumental dentro del PSOE y porque no conseguiría los votos necesarios en el Congreso. Sería como hacerse un harakiri. En las manos de ERC está hablar del mundo de los posibles o llevarnos a otras elecciones en Cataluña.

La tercera es que el sistema de financiación autonómica no necesita revoluciones ni rupturas. Requiere de muchos ajustes por doquier, algunos importantes, de algunos consensos políticos y de reforzar sustancialmente los mecanismos de cogobernanza. Volvamos al libro blanco de 2017.

La cuarta es que, comparativamente, Galicia no está maltratada por el sistema de financiación autonómica. La financiación por habitante está claramente por encima de la media, de Madrid o de Cataluña. Los que están peor tratados son Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. No es imposible, pero sin duda es muy difícil mejorar nuestra posición relativa.

La quinta y consecuencia de lo anterior es que Galicia no tiene la urgencia de otros por reformar el sistema hacia cualquier sitio. Por ejemplo, no nos vale una reforma que abandone la nivelación plena y nos lleve a situarnos en financiación por habitante el puesto que nos correspondería por PIB per cápita o capacidad fiscal; y deberíamos ser capaces de reformar y aumentar muy sustancialmente los recursos del constitucional Fondo de Compensación interterritorial a cambio de nuestro apoyo a la reestructuración de la deuda en los territorios con más problemas.