No hay derrota sin porqué

Estadio de Balaídos. / Marta G. Brea

Puede que el Mundial 82 sea el primer recuerdo que tengo en Balaídos. Ojalá permanezca para siempre en mi memoria y los años no sean capaces de borrarlo. Allí estuve sentado en Marcador junto a mi padre y mi hermano, admirado por la nueva grada de Río, sorprendido de que mis paisanos se aliasen con cada rival de Italia y por encima de todo impresionado por ver en vivo a los Zoff, Cabrini, Conti, Rossi, Bergomi, Tardelli, Boniek, Lato, Roger Milla o aquellos pantalones largos de N’Kono que fascinaban casi tanto como su ingravidez.

Un regalo para un niño como yo, pero sobre todo para una ciudad tantas veces olvidada, ansiosa de que el mundo la redescubriera y que disfrutó de la experiencia con un entusiasmo contagioso.

Mi generación será la última que pueda presumir de una experiencia como aquella en Balaídos. Hoy se ha sabido que Vigo no tendrá Mundial en 2030. La Federación Española ha borrado su nombre de la lista que enviará en unos días a la FIFA para que su asamblea ratifique en diciembre la designación y ponga en marcha esa maquinaria de medios y dinero que encierra un evento como ese.

Por un lado me duele; por otro me parece un final coherente a lo sucedido en torno a Balaídos. El Mundial de 2030 ya no tiene nada que ver con lo vivido en 1982 cuando el fútbol español y el país salían de la negra caverna para ver la luz. España necesitaba el Mundial para presentarse en sociedad y los estadios, espacios insalubres y que amenazaban derrumbe, pedían a gritos una intensa reforma con la que adaptarse a los nuevos tiempos. Poco se parece esa motivación a la que mueve el torneo de dentro de seis años. Ahora la facturación es la base de todo. Más obras, más entradas, mas gente, más gasto. Sinceramente ahí poco pintan ciudades como Vigo o A Coruña obligadas a levantar estadios que no necesitan y a involucrar los impuestos de los ciudadanos a través de las diferentes administraciones. Pero es evidente que yo no sirvo para directivo del fútbol español. En vez de aplicar el modelo portugués (los estadios más grandes ya finalizados como sedes para evitar un gasto innecesario al sufrido obrero) en España tiraron por el procedimiento más gravoso siguiendo el ritmo de las palmas que marca la codiciosa FIFA.

Vigo se involucró en esa pelea por ganar la pelea al vecino y hoy se pregunta qué diablos ha podido suceder para perder la carrera. Pues muchas cosas. Por un lado tardó en arrancar y en comprender que el gasto que ya había hecho en Balaídos –más de cincuenta millones hasta la fecha– era una baza que tenía que jugar contra aquellas candidaturas que solo tenían (y tienen) un plano con el que competir. Coronó el error estratégico fiándose de la fuerza que pudiese hacer el Gobierno (su principal aliado) a través del Consejo Superior de Deportes del indescriptible Uribes sin comprender que el fútbol, receloso siempre de lo que sale de boca de los políticos, tiene sus propios biorritmos y mecánicas. Y no hay otra que entrar por ese aro. Ese poder de seducción con el mundo federativo no existió desde Vigo.

Dicho esto, ahora nos falta la explicación definitiva. Asumimos la derrota, pero conviene que alguien la justifique. Está muy bien esa sentencia que escucharemos de forma recurrente de que la balanza se inclinó a favor de A Coruña por unas décimas, pero merecemos saber de dónde salen. Para algo existen las revisiones de los exámenes. Y si hemos palmado el partido por un punto, pues que al menos sepamos quién ha metido la canasta definitiva. Aquí hubo un apagón en el último tiro y de repente el marcador decía que cien kilos para el nuevo Riazor. La claridad es indispensable. Por el bien de todos. De la candidatura española, del deporte y de la transparencia imprescindible en estos casos. De no hacerlo será fácil creer cualquier teoría y hacer caso a quienes proclaman que había “otros intereses” que jugaban de forma decisiva en contra de Vigo y a favor de otras ciudades. Un abono perfecto para nuevas polémicas porque una vez más se demuestra que hay trenes que no hay manera de que paren aquí.