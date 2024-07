La gran mèerde

Es más que posible –o eso dicen algunas lenguas viperinas de la política– una segunda edición del retiro espiritual del señor presidente Sánchez. Sería para decidir si reitera o no aquella pregunta que movilizó a unos pocos cientos de militantes entre las decenas de millares que integran la afiliación al PSOE en España. Se sabía la respuesta tras las primeras informaciones sobre la actuación de su esposa en el mundo del business: “¿vale la pena seguir...?” Fue aquello una opereta bufa, incluida la insólita visita al jefe del Estado para, en un lamentable paripé, comunicar algo que ya se sabía de antemano: que todo seguiría igual.

La expectación, esta semana que termina, se centró en dos ejes casi simultáneos. Uno, la noticia – un hecho no un bulo– de que doña Begoña Gómez será investigada también por un presunto delito de apropiación indebida tras la denuncia, nada menos, que de la Universidad Complutense. Dos, en el pleno parlamentario convocado a petición del presidente Sánchez para dar a conocer los ejes básicos de lo que llamó “la regeneración democrática”. Pleno, por cierto, que para nada sirvió, salvo para confirmar que la política española hasta hace bien poco era “une merdèe”, a partir del miércoles pasado se convirtió en una “gran merdèe”. Y lleva camino de desembocar en sucesos de mayor rango aún.

El jefe del Gobierno dedicó la sesión a lo que acostumbra, es decir, a informar lo menos posibles sobre sus propósitos verdaderos, a descalificar rotundamente a todo el que no le rinda pleitesía –a poder ser, genuflexo–, mientras oculta lo que realmente se propone. En este caso, el objetivo era maniatar a los medios de comunicación que no le son afines y, de paso, retocar el Código Penal en el sentido que convenga a sus opacos planes, entre ellos modificar a su gusto los delitos de injurias y calumnias y el derecho a la rectificación en el Código Penal. Don Pedro insultó, descalificó, y pretendió exhibir, además, un profundo conocimiento de la ultraderecha –o sea, Vox– y de la derecha, es decir el PP y, también como siempre, confundiéndolo todo como si de un cantar de ciego de feria recitase lo que recitó su señoría.

La conversión de “merdèe” en “gran merdèe” se consumó cuando el presidente dedicó al jefe de la oposición una parrafada referida a su actuación al frente de la Xunta en asuntos como el relato del libro “Fariña”, dedicado por entero a las familias narcotraficantes del sur gallego, y unió a ello un bulo: insinuó que el intento de censura a esa obra fue voluntad del señor Feijóo y es que Moncloa es una máquina bien engrasada de difundir lodo además de eso tan feo a lo que han llamado los franceses. A Sánchez se le olvida cuando le conviene que el PSdeG-PSOE fue derrotado siempre aquí desde las primeras elecciones democráticas. Y ni Fraga ni Feijóo se inventaron cosa cualquiera para ganar todos los comicios celebrados desde 1989.

Cuanto precede, que no es sino opinión personal, no pretende en absoluto alinearse con alguien concreto, sino con la verdad. La verdad objetiva, es decir, la que evita los retoques ideológicos que acaban convirtiéndose para los alquimistas del mal en algo diferente a lo que es, sin disimulo ni llaneza. No es fácil, pero sí obligatorio para quien aspire a gobernar con ciencia, prudencia y conciencia, como aconsejó un fraile aragonés hace cinco siglos. Y la verdad, sencilla, es que la máquina del fango es un invento de Sánchez, y que la realidad es, por desgracia, tejida por un tropel de mentirosos que no merecen la condición de representantes de la soberanía popular. Y sus esbirros, claro.

