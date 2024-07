Cuatro Cosas

Aunque no se note, avecilla sigue sorteando las vedas y mantiene su capacidad de volar. O sea, que mantiene, aparte del sentido del humor, su red de informadores, que a veces falla, pero no tanto como dicen sus enemigos los halcones. Por eso afirma que en los partidos políticos gallegos, o al menos en varios de ellos, hay tomate. Por ejemplo, en el mismísimo PPdeG, donde no está muerto ni mucho menos el proyecto de nuevas siglas y orientaciones. Por ahora, solo en Vigo, pero quién sabe si no crecerá: algunos síntomas ya son claros. ¿No...?

Le consta al pajarillo cantor que nombres famosos, pero disconformes, con la progresiva debilidad que observan en la ciudad más importante de Galicia, forman parte del coro de protestantes. Cierto que por ahora se trata de rumores en voz muy bajita, pero las gargantas que los emiten tienen importancia política y social. Por tanto saben que los topos del poder las siguen como perritos fieles pero no al orador sino al mando oficial. Y algo parecido está ocurriendo con los socialistas de al menos dos de las provincias gallegas: una en las tierras altas y otra en las bajas. Pero de diferentes lugares del mapa. Uf...

Tampoco hay paz sólida en el Bloque. Anacleto ya os avisó de que los coroneles –o sea, la UPG– andan en guerritas por ahora consistentes en notas u opiniones que contrastan con la práctica y la sabiduría del mando “civil”. Dicho en román paladino, que lo que llaman sala de máquinas mira de reojo no ya a Lady Ana, sino también al grupo que se considera absolutamente leal a la actual portavoz nacional. Y no conviene olvidar que en esa organización no basta ni con obtener buenos resultados electorales ni mantener una imagen positiva. Se trata de que hay que jurar lealtad a los principios fundamentales del nacionalismo gallego. Y, si no, caña. Jo...

Por haber, hay lío –discreto– en algunos sectores del partido hegemónico. Sobre todo en las tierras más altas del mapa del país. Y es que hay quien considera allí que el poder no está bien repartido, que hubo, o hay, cierta discriminación hacia los situados en cierta lejanía con respecto a la creme de la creme. Ya, ya sabe el agente secreto que todo ello se produce en la clandestinidad, o algo parecido, pero eso no quiere decir que sea un invento o una trapallada. Hay tomate, se sabe quiénes preparan la ensalada, y que de momento tienen menos oportunidad de triunfar que don Rodrigo en la batalla Guadalete. ¿Capisci?