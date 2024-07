Aquellos amores de la infancia

Pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no dedicar un homenaje a aquellas mujeres que a lo largo de la vida dejaron su huella dactilar en nuestro corazón? A esta altura de la vida, tan dada al recuerdo y la nostalgia, nos salen al paso en el caprichoso laberinto de la memoria para mostrarnos el retrato añejo de aquel que fuimos, o que creemos que fuimos. Son mujeres que, de una u otra forma, endulzaron nuestras vidas, nos embelesaron, nos hicieron soñar y naufragar, hasta que apareció la definitiva, la que arrumbó con todas las demás para hacerse carne de nuestra carne y vida de nuestra vida.

En ese tributo rememorativo es obligado remontarse a los enamoramientos infantiles, ensayos de amor sin partitura, de ternura inefable, ensueños de un Werther desventurado, párvulo y de pantalones cortos. Y en el principio fue aquella niña hermosa, cautivadora, de melena corta y clara, de mechones dorados y flequillo recto, marco gracioso para una faz redonda de expresión dulce, labios seductores, nariz regular y breve, ojos que la memoria los evoca verdes, en todo caso, ojos de mirada melosa. Era la hija del notario. Jamás llegué a cruzar una palabra con ella; me sentía incapaz de acercarme a menos de siete metros de aquella inaccesible venus que brillaba con luz propia; según me aproximaba a ella, me invadía la sensación kafkiana de verme metamorfoseado en un insecto desagradable, indigno y atrevido. Creo que nunca me regaló una mirada, jamás reparó en mí. La veía jugar alegremente con sus amigas, a las que yo sí conocía. Entre el griterío, oía su nombre, ¡María Rosa, María Rosa! Y yo vivía aquel amor secreto, reverente, silencioso y a distancia, invadido por un hálito de misticismo pueril.

Pero aquella soledad, aquel retraimiento se apaciguó de algún modo cuando descubrí que tenía con ella un vínculo: la costurera, Carmiña. Por aquellos años era frecuente que algunas familias recibiesen un día por semana a una costurera que hacía arreglos y confeccionaba algunas prendas. Y mi casa compartía costurera con la de María Rosa. Entonces convertí a Carmiña en una suerte de ventanuco para asomarme a la intimidad doméstica de María Rosa. Le preguntaba por sus costumbres, sus gustos, sus juegos preferidos…Y ella, entre el traqueteo de la Singer, contestaba mientras sus labios esbozaban una sonrisa de cómplice en el secreto. Era un modo de acercarme a ella con pisada silenciosa y sin ser visto. Pero toda dicha tiene su fin. Primero Carmiña se casó y se marchó a Brasil, y luego el notario pidió trasladado y cambió de pueblo. Así que María Rosa desapareció, dejó de jugar con sus amigas, y estas dejaron de vocear su nombre. Y se hizo el vacío. La ausencia y el paso del tiempo fueron desdibujando aquel enamoramiento. Algún tiempo después, ocupó su espacio otra niña cuyo rostro era la antítesis de la anterior; facciones finas, labios delgados y ojos profundamente negros. Era la hija del juez. Está visto que estaba predestinado; el Derecho se acercaba a mí llamando primero a las puertas del corazón. Pero de este segundo enamoramiento ya hablaré en otra ocasión; ahora he de volver a María Rosa. Pasaron algunos años, y yo ya no era niño, sino mozo, cuando una tarde de verano inesperadamente la veo aparecer en la plaza del pueblo rodeada de sus antiguas amigas. Seguía teniendo aquel rostro bello y redondo de fruta fresca, y su cuerpo había acumulado unos cuantos kilos de más, era lo que se dice una muchacha gordita, y era evidente también su tendencia a engordar. Mi corazón se sobresaltó, pero era ya otro corazón que había latido por otros andurriales; al verla me vi a mí mismo de niño; su presencia me abrió una ventana con vistas a la niñez. La contemplé serenamente con la ternura lejana de quien ojea un álbum de fotos añejas, en blanco y negro, que nos arrancan una sonrisa que no es sino pura melancolía.

¿Qué habrá sido de aquella niña? Me la imagino como una mujer inevitablemente oronda, bien entrada en carnes, distribuidas de forma impertinente, pero me resisto a creer que aquellos rasgos faciales de tan delicada belleza puedan haber sido borrados por la erosión de los años. En todo caso, no quiero saberlo. No quiero que nada me arrebate aquel hechizo de la infancia.

