El galimatías

Esto de los parques eólicos, marinos y terrestres, se parece cada día más –desde un punto de vista personal, como siempre– a la caricatura que podría hacerse del modo en que algunos escogen para intervenir en cosas que pasan. Que afectan a cuestiones serias, trascendentes y que se vuelven un galimatías indescifrable que no resolvería ni una coalición de dioses griegos y romanos. Aparte de que provocan situaciones que dejarían estupefactos a los observadores más sabios y curtidos del panorama político, judicial y laboral aquí y en el resto de España. Sin olvidar a la gente gallega del común, que asiste, asombrada, y por ahora muda, al espectáculo.

Asegura el refrán que para muestra, a veces, basta un botón, procede insistir en el extraño caso de las terrestres en Galicia. Un elevado porcentaje de las que se conceden por la Administración fue anulado por el Tribunal Superior de Xustiza. Que, según ciertos malpensados, falla sobre reclamaciones idénticas salvo en los firmantes y lugares a ocupar. Algo que parece indicar una muy buena coordinación entre los recurrentes, que alegan daños al paisaje, fauna, flora, ganadería, medio ambiente y otros, colaterales. Ocurre que, como queda dicho, el TSXG admitió los recursos, anuló concesiones y, tras fallos del Supremo a favor de la Administración, se dirigió a la Justicia europea, abriendo un conflicto que aún dura. Y que podría aumentar ahora, tras rechazarse las alegaciones pesqueras a los parques marinos.

Ahora, y por si no hubiese ya suficiente confusión, el Tribunal Supremo rechaza un recurso del sector pesquero contra la ubicación de parques eólicos marinos donde habían recibido vía libre administrativa. Y lo hace ratificando las normas establecidas y rechazando todas las objeciones expuestas por los recurrentes que, en resumen, consideraban mala elección de los lugares, falta de información y ausencia de soluciones para la flota pesquera y desatención absoluta por los posibles daños sociales a los pescadores, además de los efectos negativos potenciales a diferentes especies.

El galimatías, seguramente no reconocido así por los juristas pero que lo es para mucha otra gente –del común– surge sobre todo a causa de la ausencia de explicación solvente por parte de quienes deberían proporcionarla. Lo lógico sería que la inmensa mayoría acepte que las energías renovables, entre ellas la eólica, son claves para el progreso presente y futuro de Galicia. Y después, que se habilite una normativa que no haga casi imposible colocar los polígonos respectivos. También que no pocos de los que protestan y recurren no empleen argumentos contradictorios en lo particular y lo general. Avanzar de verdad exige esfuerzos, y a veces renuncias, de todas las partes implicadas. De forma reglada y con justicia distributiva.

Cabe otra observación, de algún modo preventiva. Y es que este Reino no se puede permitir el lujo de enviar frecuentemente una imagen de sí mismo al exterior que de la impresión de que aquí, por cualquier cosa, se monta una polémica. No es una advertencia banal, porque cualquiera, fijándose en lo que pasa, podría deducir que en esta tierra sale demasiado caro invertir. Y, al menos según las cifras que se van conociendo no es una hipótesis en absoluto irrechazable. Lo único que se necesita, en síntesis, es conseguir que Galicia parezca lo que realmente es: una comunidad en la que se puede hacer y desarrollar cualquier proyecto sin necesidad de tirarse los trastos a la cabeza unos y otros.

