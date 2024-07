Cuatro Cosas

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de poner un petardo en la llamada “guerra de los pisos”. Una de sus sentencias últimas afirma que los destinados a los estudiantes tienen rebaja fiscal porque se reconocen como alquileres convencionales y no de temporada. Además, le alegra la vida a los propietarios porque permite que rebajen su carga fiscal por los beneficios obtenidos del arrendamiento. El caso es que los magistrados gallegos vuelven a estar en desacuerdo con la Ley de Vivienda, lo que añadido a su actitud en la cuestión de los parques eólicos es como para que alguien medie y lo aclare todo. ¿No?

Lo cierto es que entre los pisos de estudiantes y los turísticos está cada día más claro que lo que llamó un exconselleiro “el petróleo de Galicia”, refiriéndose a los visitantes, no es tal (petróleo), sino que el que manda es el que viene de fuera en los dos casos. Pero sobre todo demuestra que el turismo, al que se refería el exconselleiro, es la clave según no poca gente que condicionará el progreso futuro de Galicia. Algo lógico, pero peligroso: dicho de otro modo, poner el progreso en manos del clima no aparenta sensación de seguridad. ¿Eh...?

Un ejemplo práctico facilitará la comprensión de lo que le cuentan a avecilla. Por culpa del mal tiempo que en esta primera quincena de julio ha padecido la comunidad, los hoteles han visto perjudicados sus intereses: casi la mitad de las reservas en la primera quincena se han anulado. Con todo y con eso, el optimismo sigue mandando a la hora de prever los ingresos en la temporada de verano actual. O sea, que habrá que organizar procesiones para que no llueva. El mundo al revés sobre todo en esto de la sequía, las inundaciones, y hasta los incendios forestales, que ahora – dicen– se podrán prevenir pueblo a pueblo. Lo dice la Xunta. Jo...

Calma: los pronósticos dicen que todo va a mejorar. Lo que empeora, hablando de otra cosa, es la visión del PSdeG en cuanto a las inversiones que en Galicia prevé el Gobierno central. Está visto que la sucursal pesoeciata aquí, funciona a toda máquina. No la del fango –que dijo Petrus– sino la de la obediencia a lo que manda Ferraz. Y allí han dado parece, la orden de que cualquier crítica a la política de Moncloa ha de ser replicada acusándola de mentira, burla o exageración. Y en ello están sobre todo cuando hablan de las inversiones “previstas” para el año que viene. Curiosamente todavía no hay presupuestos generales para 2025. O sea, que las previsiones parecen de las que hace Antoñita la fantástica. ¿Capisci...?