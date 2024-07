Está visto que hay asuntos cuyos protagonistas o no tienen padrino o son antipáticos para los que han de resolverlos. Entre otros, destaca la huelga de letrados y procuradores de oficio, sobre el que ya se ha escrito casi todo, pero con la característica de que se ha resuelto nada. O sea, que probablemente la solución que reclaman los profesionales no es del agrado de la Xunta y en especial de la Dirección Xeral de Xustiza, cuya actitud es poco explicable por definirla de un modo suave. Ha pronunciado, por escrito y de palabra, todo tipo de excusas, pero los letrados siguen sin atisbar ni diálogo ni soluciones. O, por mejor decir, el único contacto oficial que hasta ahora hubo acabó como el rosario de la aurora. Y la huelga sigue camino de batir un récord: el de duración y el de paciencia.

El conflicto supera ya la condición de anécdota para entrar de lleno en un encontronazo que afecta potencialmente a buena parte de la sociedad gallega. Por una razón sobre las demás: como se ha dicho, el papel de letrados y procuradores tiene como objetivo fundamental garantizar el derecho constitucional de asistencia jurídica gratuita para quienes carezcan de recursos. Hay más temas pendientes, ente otros, el derecho no reconocido a una Seguridad Social igual que la de los demás trabajadores, a la vez que una remuneración adecuada e incluso el reconocimiento del carácter laboral de su tarea.

Expuestos estos “detalles”, seguramente habrá quien se asombre no ya por la falta de soluciones, sino por el desinterés que para resolver el problema muestra la Xunta. Cierto que comparte con el Gobierno central no pocas de las responsabilidades que aparecen en los escritos de protesta del colectivo, pero eso no resta un ápice de responsabilidad –o quizá habría que decir irresponsabilidad– de los encargados gallegos de dar salida razonable a lo que es razonable.

Es posible que el asunto parezca poco menos que inocuo para la gente del común, pero sería sólo apariencia. FARO DE VIGO acaba de publicar la noticia de que los abogados y procuradores de oficio de la provincia de Pontevedra han sido los más requeridos hasta ahora en el marco de los conflictos ante tribunales. Demuestra no sólo la necesidad de quienes ejercen, sino la urgencia por quien corresponda de aplicar normalidad a la situación y cuanto antes. Todo lo que no sea agilidad y talante constituirá un error gubernamental, que padecerán la ciudadanía, el oficio, y en definitiva la Justicia. Y en un Estado de Derecho eso es precisamente lo que no puede faltar.

Como se diría en el tan utilizado estos días leguaje futbolístico, el balón está ahora en el tejado del Ejecutivo autonómico. Lleva ahí demasiados meses y eso solo puede significar desgana o desinterés por parte de quienes tienen la capacidad de resolverlo. Se ha escrito ya de la importancia del papel que juegan los letrados y procuradores. Es decir, de la importancia que su tarea, de oficio, tiene para que las normas se cumplan como se debe y para que quienes en un momento dado las necesitan, tengan garantizado el servicio. Eso dice la Constitución, y por tanto solo puede aplicarse un criterio: respetar el sentido común, dar razón al que la tiene y cumplir con lo que es justo.

