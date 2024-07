O “Livro dos Juízes”

Esta obra do século XIII (1241?) há que examiná-la no contexto de um estado teocratizado, em que se declara o rei como ungido polo Senhor, e por conseguinte é inviolável ou com imunidade criminal. Apresenta-se como umha compilaçom do Direito ‘dos reis godos’, mas o crisol sobre o qual se adaptam a vida e costumes do povo visigótico, é o Direito Romano. Estabelece disposiçons sobre os legisladores e os juízes com a finalidade de controlar as suas atuaçons, práticas que possivelmente sejam de certa atualidade.

No que diz respeito aos legisladores: devem ser entendidos em julgar direito e ser capazes de determinar ou distinguir a verdade da mentira, também devem fazer a lei ‘por verdade’ nom com silogismos e com disputas, além do mais os que intervenham na ‘arte’ de fazer as leis em nengum caso devem dar gritos, mas devem ser pessoas que sabem direito. Acrescentam que a Lei nom deve fazer-se para proveito do legislador, mas para proveito do povo, pensando no bem comum, além do mais o texto da lei nom deve apresentar dificuldades de interpretaçom.

Contém instruçons referidas às qualidades físicas, virtudes morais, normas de vida e conduta, pautas de comportamento e qualidades exigidas para o exercício da profissom dos juízes ou relacionadas com a retitude pessoal. Assi: devem ser muito competentes em julgar direito, muito previsores, nom devem ser muito apressados em decidir, devem ser mesurados em penar e em determinadas circunstâncias perdoar. Estabelece as qualidades das pessoas, ou como devem julgar, sançons de que podem ser objeto, ou o salário que devem receber. As qualidades exigidas para o exercício da profissom som a sua alta competência para julgar, falar pouco e bem, nom devem ser cobiçosos, som obrigados a nom julgarem os pleitos que já tenham sido julgados, a velar pola execuçom das sentenças, e devem resolvê-los sem demora. Se fossem injustos, subornáveis, lentos na tramitaçom do pleito, ou tivessen julgado ‘torto’ por algum rogo ou mandado devem receber a correspondentee pena.

Agora que tanto se debate sobre juízes, tribunais, princípios para eleger os melhores juízes, com a finalidade de que os cidadaos nom perdamos a fé na Justiça, sempre será aconselhável consultarmos obras clássicas da História, e lembrarmos que o Poder quase sempre tivo como objetivo controlar ou dominar as atuaçons dos juízes, e defendermos que as leis nom devem ser elaboradas para proveito do legislador, nem das pessoas dos governos. Em caso contrário nom estaríamos perante um Estado democrático e de Direito, mas num Estado ditatorial e autocrático.

*Professora Catedrática de Universidade

Suscríbete para seguir leyendo