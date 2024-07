O discurso futbolístico

Non nos referimos co noso titular ao discurso celebratorio da Eurocopa 2024 dos campións españois, pobre, tópico e infantil. Non son os futbolistas, subordinados como están aos clubes e ás grandes empresas, os que xeran o actual discurso futbolístico cos seus xestos. Esta circunstancia comeza a ser preocupante como indicio da escasa responsabilidade social que asumen uns deportistas privilexiados, incapaces de opinar e xogar un papel responsable entre os millóns de seguidores que teñen en todo o mundo. Unha boa proba témola no silencio que rodeou as palabras dun xogador francés que quixo marcar unhas pautas éticas nas últimas eleccións do seu país. Non foi a súa advertencia unha orientación partidista, foi o sinalamento dun perigo á maneira deses sinais de tráfico que anuncian a posible saída de camións ou de animais á estrada para evitar accidentes de consecuencias imprevisibles. Fronte a esta actitude, un xogador español que non sabe interpretar que o saúdo do seu presidente representa o abrazo que non lle poden dar os afeccionados de todo o país. Será un gran xogador pero un pésimo e irresponsable cidadán.

Afortunadamente esta indolencia duns deportistas que renuncian a comunicarse coa sociedade que os aleita e mima non sempre foi así. Abonda con lembrar ao gran defensa Edmundo Nóvoa, nacido no Uruguai, de orixe pontevedresa, que despois de xogar no Pontevedra, Real Madrid, Arousa e Nacional de Montevideo, acabará como cónsul do seu país en Vilagarcía a partir de 1925. Demócrata e republicano acabará facilitando salvoconductos a numerosas persoas e el mesmo no seu Mercedes con bandeira diplomática atravesará a fronteira portuguesa para facilitar a fuxida de moitas persoas que escaparon das gadoupas da morte. Un dos seus fillos, o gran pintor Leopoldo Nóvoa será protexido en Bos Aires por Luís Seoane colaborando na revista “Galicia Emigrante”.

Outro exemplo de responsabilidade ética témolo no xogador que foi capitán do Real Madrid, Patricio Pedro Escobal (1904-2002), autor dunha memorias excepcionais (Las sacas, Biblioteca del Exilio, 2005) que Ramón J. Sender considera imprescindibles para saber o que sucedeu, decenas de mortos, nunha pequena capital de provincia, Logroño, onde nunca sucedera nada según a historia dos vencedores. Pedro Escobal loitou pola sindicación e profesionalización dos seus compañeiros. Detido, este enxeñeiro industrial estaba afiliado a Izquierda Republicana, tivo que refacer a súa vida en Estados Unidos esquecido de todos.

Outro caso de solidariedade deportiva témolo no zaragozano José Ignacio Mantecón (1902-1982) que deixou a próspera empresa familiar Vías y Riegos S.A. que construíu importantes obras como os pantanos de Ardisa e de Mediano, para opositar ao corpo de Arquiveiros, Bibliotecarios e Arqueólogos. Sorprendido polo levantamento franquista en Madrid non dubidou en alistarse no Exército do Leste e foi nomeado comisario político. Como tal foi o firmante de varios salvoconductos a favor de Rafael Dieste tamén alistado no mesmo corpo militar. Pois ben, Mantecón durante a súa estancia en Sevilla cando aínda pertencía á empresa familiar, sucederá a Ignacio Sánchez Mejías como presidente do Betis de Sevilla. Mantecón, un erudito humanista, colaborador de Agustín Millares Carlo no seu monumental Manual de Paleografía, presidente dun club de fútbol!!! O tempora, o mores.

