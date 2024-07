Shigeichi Negishi murió hace unos meses, por si no lo sabíais. Es probable que ignoraseis también que dejó como legado un ingenio protagonista en reuniones sociales y noches de sábado, desde la Antártida hasta el Polo Norte: el karaoke.

Yo creo que Shigeichi no lo hizo a propósito, quicir, estaba más en la música que en el artilugio social que desnuda a quien lo utiliza e iguala a un presidente de gobierno con un auxiliar del parking subterráneo. Una vez en el escenario, cuando empieza a sonar el playback de Perales o de Abba, ya no importa quién eres, importa lo que haces y, en especial, lo mal que lo haces. Pasa en la playa, lo contaba Quino –el filósofo, padre de Mafalda– en una de sus tiras, donde doctores y oficinistas eran la misma cosa mientras no abrieran la boca. Nos iguala el karaoke y la playa, y nos iguala el fútbol. Cuando en el estadio llega el día señalado, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, lo mismo un burro que un gran profesor, bramando la falta o gritando gol. Y luego está lo del coche, donde un catedrático pierde los papeles como un patán por un no has visto el ceda el paso.

A ver si es que en el fondo no somos tan distintos y es más fácil de lo que pensábamos quedar en evidencia con poco barniz que salte.

Yo no voy al karaoke ni al fútbol, así que por ahí no me pillan; me he calmado al volante y al manillar y dejo paso hasta que pita el de atrás. Me queda entonces la playa como lugar donde delatarme o pasar desapercibido. Este verano ni la playa, porque ya metidos en julio luzco un blanco nuclear justificado por los dos días escasos de sol que hemos tenido. De modo que ya solo en esta columna puedo demostrar la clase de tipo que soy y, a la vista de lo que escribo, mejor que vaya buscando un karaoke cerca de casa y empiece a ensayar Perales o Abba.

