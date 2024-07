La fiesta de las celebrities muertas / FdV

Así bautizaron la fiesta convocada en su casa de Vigo por Pili Peláez, que abrió la puerta a los invitados como Frida Kahlo renacida igual que estos revivieron a los suyos. Raquel Robledo apareció como Marilyn Monroe y hasta interpretó el Happy Birthday, mr. president; Julio Montenegro y Nuria Cora dieron vida a Marcelo Mastroniani y Anita Ekberg, interpretando cuando les tocó fragmentos de La Dolce Vita; Pili Macías y Antonio Núñez nos acercaron a Sarita Montiel y Pepe Tous; Marta Mondina y Nacho eligieron a Janis Joplin y Freddy Mercury; Carla Varela y Enrique Ojea bordaron a Carmen Miranda y Hug Hefner; Mónica Gómez Figueroa y Daniel Romero se travistieron en Olivia Newton John y Bjorn Borg; Teté Veiga en Janis Joplin, Raquel Figueroa en Chris Evert, Baley Olivié en Gilda, Carlos Bouzada en Karl Lagerfeld, Marta Yarza en Rafaela Carrá, Alberto Penelas en Bob Marley, Julio Mosquera en Cher y Javier Zulueta en un redivivo Jaime de Mora y Aragón, recibiendo el premio al mejor disfraz. ¡Ah, las fiestas de verano!

¡Qué gran encuentro el segundo festival dedicado al DJ Sly!

¿Que grado de humanidad habrá tenido este vigués en una sociedad que tan pronto pierde la memoria como para que, fallecido el año pasado de un cáncer fulminante con poco más de 40 tacos, se acabe de hacer hace unos días un segundo encuentro en su memoria y se prepare un placa para su calle suscrita por crowdfunding? Fue en la sala TraxClub el lugar escogido para esta segunda edición “Eterno Sly”, nombre de guerra del DJ Miguel Ángel Reyes, un arrollador personaje según me cuenta Lucía Alonso Millares, muy querido y conocido en los ambientes de la cultura urbana no solo por su faceta DJ, un tipo de curiosidad insaciable, pionero del grafiti, extravagante en su estética, gustoso de la gastronomía y ajeno a la repercusión mediática. Bien, pues a este vigués hijo de los del café Capiz ¡vaya segundo festival le organizaron en la sala TraxClub! Empezó con lleno a las 21 horas con varios de sus amigos en el escenario cantando Eterno Sly, la canción compuesta para él; actuaron después varios grupos y Djs de Vigo y llegó como artista invitado DJ Vadim, al que la que fue novia de Sly, la japonesa Chiyuki le regaló un álbum de fotos. ¡Qué bonita energía, me confiesa Lucía, había en el ambiente!

Phantom Club mete mano hoy en el Brisa de la playa de Cesantes

Buen tipo de gran calidez humana, gran músico y líder de bandas este Frans Bansfield, que nos invita hoy mismo al concierto de su grupo de funk Phantom Club dentro del ciclo Blues and Rías , hoy a las 21.30 en el Brisa Charango de Redondela y su playa de Cesantes, con entrada única de 8 euros. Ya sabéis que los Phantom se juntan un par de veces al año, así que aprovechad. Ofrecen un show con innumerables elementos que los hacen diferentes al resto de bandas. Canciones a ritmo de funk pero con un montón de matices y mezcla de otras músicas, como el rap o el rock con una mezcla de gente como el argentino Frans Banfield y la viguesa Seila Esencia. La banda celebra sus 22 años y en la primera década de los 2000, se convirtieron una de las más importantes gallegas. ¡A por ellos!

Escucha Gorka, concejal de Cultura, a Falcón cantando a Domingo Villar

Al escritor Domingo Villar (sí, sí el del inspector Leo Caldas, cariño) se le pondrá escultura de bronce en la Alameda, cerca de las de Curros Enríquez y Ruben Darío, encargada a Pedro Dobao. Todavía no se conoce la fecha de la inauguración pero aprovecho para decir al concejal de Cultura de Vigo, Gorka Gómez, por si quiere introducir la actuación y emoción en el acto, que un músico formado en altas instancia de la cultura musical como Berklee, Arcadio Falcón, lanzó hace un año con su grupo Arcadio Falcón and the Bandits, una canción en memoria de Domingo Villar, que habla de Vigo, del Eligio, de nuestras aguas y por supuesto, del autor. Preciosa canción. Se titula Punto y seguido. Óyela Gorka, en Spotity o cualquiera de esas plataformas y verás que emocionante oírla. Arcadio Falcón es hijo del periodista vigués residente en Madrid Lalo Arienza y de la periodista gallega Pilar Falcón.