La vieja guardia del balonmano. / FdV

Celebraron otro encuentro los d l vieja guardia del balonmano del que damos fe aunque hayan pasado unos días, convocados como en años anteriores por AGAVEBA, asociación que preside Pepé Guisasola. Fueron 150 comensales, lo que da un idea de la potencia de este deporte que tanta gloria dio A Vigo. Como no disponemos de foto de conjunto, los que veis aqui son la representación de los “juveniles” del Vulcano que asistieron a esta Xuntanza de Veteranos de Balonmano: Ignacio Nuñez ,Couceiro, Sardo, Moncho, ILarri ,Paco, Alejandro, Scanet, Arizaga y Soto. Tres objetivos salieron de este encuentro: realizar una exposicion gráfica de su historia, implicar a mas equipos de la provincia y organizar el primer Torneo de niños pues son el futuro de este deporte.

Entre tangos y boleros, aquel programa puntero de Emilio del Río

Por fin apareció un in memoriam en FARO por Emilio del Río y quien lo firma no podía ser otro con más autoridad y razón que Carlos Prado, que creció en el mundo de la comunicación bajo sus auspicios hasta llegar a la presidencia de Ecovigo, pionera de la buena publicidad en Vigo. Tardó porque todos sabían lo que cuenta en el mismo: Emilio no quería nada de velatorio ni esquelas ni obituarios ni nada. Pero era injusto respetar ese modo de callada marcha a una persona que sonó tanto en Vigo, de la que tanto se puede contar. A lo que voy. Dedica unas líneas Prado a su faceta musical y eso me da pie para recordar, apoyado en la vivaz memoria del exconcejal Manuel Alvite, que Emilio del Río tuvo su etapa radiofónica alrededor de los 20 años y marcó con ella paquete en las ondas de Galicia, programando la última música. Quizás los años, según memoria de Alvite, 1959 a 1961. Emilio dirigía desde Vigo un programa musical pionero en aquella España en que la radio estaba ocupada por tangos, boleros y folclóricas. Lo último de Europa era la propio de Del Río, que traía sus propios discos aquí desconocidos, en el 95 por ciento de los casos conseguidos fuera de España. Lo último de Francia, Inglaterra y USA. En esos tres años su programa era muy reconocido y luego se retransmitía por toda la cadena.

Y aprovechamos con un repaso por la memoria de la radio en Vigo

Y aprovecho esta cita sobre Emilio del Río para hacer memoria de aquellos años de la radio viguesa porque de presente y futuro ya llenamos el resto de las páginas de este periódico, y seguro que traerá recuerdos a nuestros lectores de siempre, esos que han nacido, crecido, multiplicado y encanecido a la sombra de FARO. En 1958 se inaugura La Voz de Vigo, con Luciano Rodríguez como director. Ahí empezó un grupo de gente que durante años, hasta que se hizo cargo Radio Nacional con la llegada de la democracia y de las emisoras privadas, fue uno de los medios radiofónicos importantes en Galicia. Trabajaban gente como Moncho y José María Villot, Pedro Rodríguez (los cuatro desarrollaron después una rica trayectoria periodística), Andrés de Sendra, Álvarez del Castillo, Félix Morales (a la vez director entonces de El Pueblo Gallego, luego de Arriba y de Prensa y Radio del Movimiento), Juanito Luengo, Ángel Barreiro (que sería fotógrafo de FARO y su cronista portuario), Santiago Vilas (también en FARO, que marchó luego a EEUU y se desarrolló como catedrático de Literatura), Albino Mallo (otro que tuvo una vida periodística de gran alcance), el mismo Manuel Alvite, jefe entonces de Deportes que me sopla todo esto y prefirió dejar la radio y buscar otros caminos y…¡Emilio del Río con su programa musical! Locutores de aquella etapa fueron Félix Vidal, Maite (esposa de Moncho Villot), Pepi Choren y Pilar Martínez Ledo (pareja de Albino Mallo), De toda aquella etapa solo quedan Alvite, José María Villot y Santiago Vilas,, allá en Lousiana-EE UU (¡aunque no contesta desde hace un mes a mis escritos!).