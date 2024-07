La recta ¿final?

Parece probable que en días como éste, todavía de resaca por los triunfos deportivos –en apariencia el único factor que moviliza a los españoles en la misma dirección, con las pequeñas excepciones de siempre–, reclamar la atención del público para otros asuntos, aunque fueren de la máxima importancia para la gente del común sea pedir demasiado. Y más todavía si se añade la circunstancia de que hoy mismo se abre la segunda quincena de julio, en la que un alto porcentaje de la población piensa sobre todo en las vacaciones. Y la hostelería gallega aguarda una mejoría climatológica para cumplir sus altas expectativas turísticas.

Conste que se citan la hostelería y el sector turístico en general porque son sectores claves para la economía de este Antiguo Reino a pesar de pertenecer al grupo de empresas auto/tituladas pymes –pequeñas y medianas–, precisamente porque suponen, para el empleo, un elemento básico en la estructura comercial del país. Y, acaso no por casualidad, a la ministra de Trabajo le han entrado las prisas para cerrar un acuerdo con los empresarios –la CEOE– y lograr con éxito otra intervención de lo público en lo privado. Da la impresión de que su señoría Díaz no se enteró aún de que ese sistema ya carece de aplicación hasta en China, último reducto comunista –pero sólo en teoría– de importancia en el mundo actual.

Conste que no se trata –procede repetirlo– de criticar por el gusto de hacerlo a doña Yolanda y hecha esa precisión, conviene añadir que el desacuerdo con muchas de sus decisiones se debe a que, desde una opinión personal, busca más y antes su supervivencia política que el teórico interés que predica sobre eliminar el abismo entre los pudientes y quienes están al borde de la exclusión. El mejor camino para lograrlo no es asfixiar a las empresas pyme o atenazar a las grandes llevando, por ejemplo, las cotizaciones sociales a niveles más que imprudentes, sino de recordar y plantear lo que el viejo filósofo advirtiera: “a veces, lo mejor” –suponiendo que lo sea– “es enemigo de lo bueno”.

Volviendo al introito, hay que insistir en que España entera, y con ella Galicia, entra en una recta que podría ser final para resolver no solo este asunto de los horarios laborales y su reducción, sino también otro más importante todavía: la reforma de la financiación autonómica. Asunto este que lleva 10 años esperando, pero que ha recibido menos crítica por ello que por ejemplo la renovación del CGPJ. Y eso, que es cuestión fundamental para garantizar la igualdad y la solidaridad entre ciudadanos y comunidades en este país. Los chantajes del separatismo catalán –y del vasco– acerca del panorama financiero del Estado no pueden seguir siendo aceptadas por un gobierno que practica la opacidad en lo esencial y presume de transparencia en los asuntos menores.

En resumen, que gran parte de los problemas serios que tiene este país podrían resolverse –o al menos comenzar a tener salida– este mismo verano. Por cierto, con algún otro al que no se le otorga la condición de preferente, pero que si se aprueba va a suponer el mayor ataque contra la libertad de información del que no hay constancia más que en la dictadura de Franco. Y si se aprueba bajo el disfraz supuestamente “regenerador” de la democracia, sería contrario al más elemental derecho de la ciudadanía, que es disponer de información solvente, guste o no a los que mandan.