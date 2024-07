Inmigración y la parábola del buen samaritano

El problema de la inmigración ilegal es un tema delicado, pero para ayudar a resolverlo es preciso no mezclar las cosas. Cierto es que no hay mayor negligencia y culpa, que el hecho de que los países de donde parten esos cayucos permitan que salgan incumpliendo toda cuanta norma de seguridad existe y los manden a una muy probable muerte, contribuyendo así al tenebroso negocio de mafias. Pero esto, que requiere sobre todo una acción diplomática y de cooperación con dichos países, no hay que mezclarlo con el problema de qué hacer con los que se rescatan en el mar.

Cuando un cayuco se detecta en el mar, nuestro primer deber es rescatarlo y traerlos a puerto. Para responder a lo que hay que hacer con estas personas que van a bordo de estas embarcaciones recomiendo una lectura de la parábola del buen samaritano que se relata en el evangelio de San Lucas (10, 25 a 37). Preguntado Jesucristo sobre quién era el prójimo, relata este la historia de un hombre que es atacado por malhechores y dejado por muerto en el camino. Relata que pasan por su lado un sacerdote y un levita y no le prestan atención alguna. Pasa un samaritano, que recoge al herido, le procura alojamiento y se hace además cargo de sus gastos hasta su total curación y Jesucristo se dirige al intérprete de la ley que le había preguntado y le dice “ve, y haz tú lo mismo”. Pues esto es lo que hay que hacer, rescatar a esta buena gente del mar a las que las mafias engañan y explotan. Hay que traerlas a tierra y tratarlas bien, dejando para otra ocasión la resolución de otros problemas.

Hablamos de que estos cayucos llegan a Canarias, pero como muy bien me recordó mi mujer, ¡llegan a España! Y es por eso por lo que España debe responder de manera solidaria. Yo no soy persona especialmente religiosa, pero ello no impide reconocer que el conjunto de valores éticos y morales de los Evangelios es de difícil superación. Por ello me alegro, y mucho, de la decisión del Partido Popular de ser coherente con los principios de la Democracia Cristiana Europea, de la que forma parte, y de haber mostrado solidaridad con Canarias, que no tiene por qué aguantar ella sola el peso de esta situación. A los rescatados, y sobre todo si son menores, hay que darles el mejor trato posible hasta resolver su situación en el futuro, que es otro problema que no hay que mezclar con este.

Conviene recordar a los partidos de izquierda que no son ellos solos los que detentan el monopolio de la política social y si leen la Biblia podrán descubrir que esos valores éticos ya los descubrió y enunció Jesucristo hace dos mil años y que forman la base de la ideología demócrata cristiana europea. También es bueno recordar que no puede ser que el Gobierno central se dedique a exigir a otros que aporten la solución al problema sin que por su parte se haga nada para solucionarlo.

El Partido Popular ha hecho muy bien aceptando esos cupos de menores y yo me alegraría mucho si llega a aceptar aún más, porque la generosidad siempre da frutos y la solidaridad con Canarias es absolutamente indispensable. A los votantes de los racistas de Junts y Vox y otros partidos de igual índole, les recomendaría que revisen si han votado a esos representantes para que digan las barbaridades que están diciendo. ¿Qué rompen sus relaciones con el PP? Pues como decimos en Galicia… ¡Hasta logo!

