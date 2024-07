El enredo del nido

El arquitecto Marcel Lods, a finales de los sesenta, se preguntó: “¿cuál es la causa de que exista abundancia de objetos, por un lado, y penuria de viviendas, por otro?”. Hoy, sesenta años después, cobra interés la respuesta que entonces se dio: “El objeto es independiente del medio que le rodea; en la vivienda, por el contrario, todo está ligado entre sí”. De Vigo salen coches (objeto por excelencia) hacia medio mundo, mientras de la vivienda sale otra fotografía: un enredo.

Ese “todo está ligado entre sí” lo dejaron claro los innovadores al fijar los prototipos de la vivienda moderna. Mies, en Detroit, creando en Lafayette Park un modelo de vivienda adaptable a toda tipología de edificio; los hallazgos de la “Unidad de Habitación” de Le Corbusier, o la micro y macro escala de Richard Neutra en la Rush City, conjugan la sencillez magistral del diseño con una visión sagaz de la intrincada ligazón de las células en el tejido urbano. Cada vivienda no es si no un mero fragmento.

Ese “todo está ligado entre sí” tiene en Vigo un guiño de legítimo orgullo: el bloque de viviendas de Castro Represas en la Plaza de América. Un edificio culto en los oscuros años cuarenta. Una ordenación racional, limpia, lineal, de viviendas pasantes con ventilación cruzada, envuelve el patio interior espacioso y verde. Así, la manzana se pliega cerrada, pero el edificio irradia empatía. En efecto, cabe destacar el papel de los nueve portales abiertos a los cuatro vientos, a vínculos de sociabilidad.

Aquí,el emplazamiento le saca el máximo partido al complejo residencial y viceversa las viviendas al sitio. Conectado entonces a la movilidad privilegiada de la línea 8 del antiguo tranvía, custodia junto al Instituto Santa Irene el tramo final del animado eje expansivo de la Gran Vía. Configura una comunidad de origen arquitectónico, una rótula urbana, que va a centrar el barrio de As Travesas. Fija el subcentro urbano más afín y dinámico de Vigo, a la vez que tiende una transversalidad urbanística entre el río Lagares y la Ría.

Efectivamente, la vivienda no es autosuficiente. Es un ser desvalido si no está conectado a instalaciones urbanas, servicios y equipamientos sociales. Su condición es estar arraigada al sitio y su ecología, coexistir junto a otras viviendas. Y si un puñado de ellas, si algunas muchas más, quedan en desuso, entonces la lógica y economía del mosaico edificado se resienten. El desuso es una doble incoherencia, con la vivienda y con la ciudad. Desviste a una y enturbia la organización de la otra.

Sobre la vivienda fugitiva, el economista Alfred Sauvy se duele sin recato: “La bestia tiene un cobijo, un nido... algo exactamente adaptado a sus necesidades; el hombre, no”. Una punzada. En los últimos años, la arquitectura en acción comprometida, por sí sola, no asegura el anhelo del nido humano. Resulta irónica la influencia del no uso. Una perplejidad: a más viviendas construidas más viviendas vacías. Se echa en falta una respuesta intelectualmente madura y, a la vez, eléctrica en su implementación.

Cada vivienda ocupa un espacio en el casillero urbano que la sociedad mantiene plenamente servido. Si muchas de esas casillas se ocupan, pero en realidad no se usan, la sociedad padece hambre de vivienda, con la enorme paradoja de no poder disponer de esos casilleros urbanos que ella misma creo y mantiene puntualmente atendidos, día a día. Un modo de proceder tan poco juicioso, donde los vecinos como usuarios (o forzosos no usuarios) pierden su derecho a la ciudad, y a la postre la propia ciudad se torna insostenible.

La actitud del perro del hortelano –no usar la vivienda ni dejar que se usen las “casillas” del soporte urbano (que son de todos)– es algo que la sociedad debe atajar. El desafío de construir el nido humano, el enredo físico, desde el movimiento moderno, la arquitectura como disciplina lo da por resuelto. Luego el no usar el nido trasciende a la propia vivienda, es otro enredo de diferente naturaleza que explica el principal componente de la penuria de viviendas.

Vale la pena abordar la cuestión. Deshacer el enredo. La sociedad tiene necesidad y legitimidad para despejar este juego de sombras en torno al nido. Sin perder la compostura, hay que tomar posición.

*Arquitecto