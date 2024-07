En busca do tempo gañado

Así sentimos o tempo: a frecha voa do arco á diana, e non ao revés; hai principios e finais nos contos, e a orde é sempre a mesma. Para os físicos, non importa en que dirección discorra o tempo; para a vida, si. Non podemos devolver a frouma que caeu do piñeiro ás súas pólas nin desfacer o exabrupto lanzado nunha conversa por moi axiña que nos arrepintamos. Tampouco somos quen de facer quince anos dúas veces nin de desnacer, e resulta dubidoso que poidamos desaprender, malia que haxa quen o predique.

Non estamos dotados para desandar os camiños, por máis que na neve xoguemos a pisar sobre os pasos previos para debuxar percorridos que se esvaezan no nada, onde desaparecerá a neve sobre a que escribimos se lle damos tempo, que sempre camiña cara a atrás sen se deter.

A realidade concédenos o consolo da recuperación, un plan alternativo e exigua vitoria sobre a entropía. Podemos coidar do piñeiro para que a frouma permaneza nel no posíbel e pedir desculpas pola nosa incorrección confiando en ser perdoados.

Podemos tentar mirar a realidade de xeito diferente, como se a vísemos despois de espertar dun soño tan longo como o de Ero de Armenteira, pero sabemos tanto dela que será difícil non acabar dándoa por suposta. Podemos actuar como se tivésemos quince anos, a risco de que a nosa excentricidade derive en mofa, ou recordar como eramos. Pero nin as lembranzas son inmunes ao desgaste do tempo e ao invocalas imos despistando palabras, obxectos, cores, e a anécdota relucente debaixo da auga semella un borrancho de coio ao secar.

As avaliacións, e case todo o demais, agás a frecha lanzada, a palabra dita e a oportunidade perdida, como advirten os chineses, son recuperábeis. Ata a autoestima e a ilusión, como se fosen obxectos desnortados e rescatados. Pero en que condición volven?

Dispoñemos, ás veces, da fortuna de recuperar a saúde, nun espellismo que apraza o encontro co noso destino de mortais, e ata as economías, as grandes, as que miran de enriba a abaixo ás formigas consumidoras, medran de cando en vez referendando os acólitos da relixión do progreso, que, sen retranca, profesan o crecemento sen límites nun planeta limitado.

Esas debilidades, porén, teñen un efecto secundario luminoso: a memoria esquece e o tempo cura, ou polo menos palía, e deixa paso a novas oportunidades para cometer erros. Recuperámonos. Recuperar é un verbo sometido á ditadura de cada época. Nesta máis prosaica, a xente adoita conformarse con recuperar datos perdidos, fotografías, mensaxes ou contactos eliminados sen querer do teléfono, tras esquecer a consistencia etérea e volátil do que habita no hiperespazo. Non son tan de verdade coma o vello colchón, que nunca sentiu falar de resiliencia e que se riría de escoitar a palabra mentres garda no interior o contorno dos nosos corpos para cando xa non esteamos.

