Tribunal Supremo y amnistía (y II)

No sorprende que tan singular resolución del TS hubiese generado alguna discrepancia. La hubo, aunque reflejada en un solo voto particular. Frente al criterio mayoritario del tribunal que rechaza la aplicación de la amnistía al delito de malversación, uno de los miembros del tribunal, la magistrada Ana Ferrer, expresa su disconformidad frente a los otros cinco jueces que integran el tribunal. Pero cuidado, ni la razón ni la verdad se miden ni pesan por cantidades. Ortega decía que cuando veamos dos bandos en pugna, debemos pensar que, muy probablemente, la razón estará de parte del menos numeroso. Muy frecuentemente, la razón es de minorías. En este caso, así ocurre, en mi opinión.

En varios artículos de prensa, se da cuenta del voto discrepante, pero no he visto que se hayan detenido a recoger, cuando menos, la esencia de su argumentación. Su redacción, y puesto que la razón tiene luz propia, no ha precisado de tanto derroche y redundancia argumental como la sentencia de la mayoría. Las ideas fluyen claras y la argumentación apunta directamente a la diana de la razón. Para la magistrada Ferrer, la lectura de la ley revela su inequívoco propósito de amnistiar la aplicación de fondos públicos a la celebración de los referéndums que tuvieron lugar en Cataluña en los años 2014 y 2017 y, con carácter general, todos los gastos asumidos por el erario público siempre que buscaran hacer realidad lo que el legislador denomina “el proceso independentista catalán”.

En su opinión, la única interpretación razonable de la ley de amnistía es la que “lleva a entender que ese beneficio orientado a procurar el proyecto independentista catalán, es precisamente el que la ley quiere amnistiar, ese es el sentido que surge de la letra de la norma, excluyendo solo los casos en los que en el curso del mismo hubieran podido producirse desviaciones hacia supuestos de corrupción personal. Es decir, hipotéticos supuestos en los que, aprovechando esa derivación de los fondos a favor del proyecto político independentista, alguno de los actores hubiera procurado un acrecimiento patrimonial, netamente monetario o de uso y disfrute, para sí o para un tercero. En definitiva, una ventaja económicamente evaluable que apartara los fondos de esa finalidad secesionista”, hipótesis que en este caso no se ha dado.

Pero hay más, el razonamiento que lleva a la mayoría del tribunal a excluir la amnistía, es decir, el entendimiento de que el beneficio personal que se atribuye a los condenados consistente en el ahorro de cualquier desembolso dirigido a la ejecución del plan secesionista es cuestión nueva que no se había contemplado en la sentencia condenatoria. Así lo dice la autora del voto particular con conocimiento de causa porque intervino en el dictado de la sentencia condenatoria. Nada permite entrever, dice la juez discrepante, que los condenados por malversación fueran guiados por el ánimo de obtener una ganancia personal de índole patrimonial. Y como un campanillazo suenan estas últimas palabras de la magistrada Ferrer García: “Podemos discutir la constitucionalidad de la ley, o su adaptación al derecho comunitario, pero lo que no podemos los jueces es hacer interpretaciones que impidan la vigencia de la norma. Cuando se prescinde manifiestamente de la voluntas legislatoris y de la voluntas legis en su interpretación, como ocurre de una manera tan significativa en el caso, la decisión no es interpretativa sino derogatoria”. Tremendo.

Estas palabras de la magistrada Ferrer, me llevan inevitablemente al recuerdo del afamado O.W. Holmes, juez del Tribunal Supremo estadounidense. De entre las muchas virtudes que de él se han destacado, una de ellas se refiere a la radical separación que mantenía entre sus ideas privadas y su función pública como juez al que corresponde aplicar la ley y servir al Derecho y al sistema jurídico de su país. En el caso Gitlow, la mayoría del tribunal decide condenar a los acusados por la publicación de sus opiniones políticas de extrema izquierda. Holmes, que en modo alguno participaba de aquellas ideas ni de la dictadura del proletariado, emite voto discrepante contrario a la condena en el que dice que si aquellas ideas “están destinadas a ser aceptadas en el largo plazo por las fuerzas dominantes de la comunidad, el único sentido de la libertad de expresión es que se les conceda su oportunidad y puedan abrirse camino”.

Suscríbete para seguir leyendo