The show must go on

Hai diversas teorías sobre a orixe de Malinche, a muller que se definiu tantas veces coma a clave na conquista de México. O seu papel coma tradutora das linguas maia e azteca convertérona nunha mediadora decisiva con Moctezuma, e tamén nun instrumento ao servizo dos conquistadores da época. Malinche nin sequera era o seu nome. O auténtico, o indíxena, era Malintzin, pero a forza de que os españois o pronunciasen mal, acabou derivando en Malinche. No 1519 foi entregada polos caciques de Tabasco ao exército de Hernán Cortés a xeito de galano, xunto con outras dezanove mulleres indias. Nesa ofrenda que era en realidade un xeito de asinar a paz despois de ser derrotados polo exército español, tamén había pezas artesanais labradas en ouro e diversos obxectos de luxo. Cortés mandou bautizar as mulleres indias. A Malintzin impuxéronlle o nome de Marina. A continuación, foron repartidas entre os capitáns. O negocio estaba feito. Malinche pasou á historia con este nome e tamén co título de amante de Hernán Cortés. Lembro cando Nacho Cano anunciou que estaba preparando o musical que ía ser estreado nunha pirámide de trinta metros de altura decorada con cen cranios, en Hortaleza, cousa que non sucedeu. Fascíname a maneira en que se describe o musical na web oficial, pola humildade do seu artífice: “Malinche es una obra maestra creada por el talentoso Nacho Cano”. Claro que si, Nacho. O superlativo sempre viste. Continúa a descrición explicando que “la historia de Malinche nos transporta a uno de los episodios más importantes de la historia, el nacimiento del mestizaje. El musical narra la vida de Malinche, una mujer extraordinaria que navegó entre dos mundos y actuó como mediadora entre dos culturas al borde del conflicto. En este contexto, florece un amor que simboliza la unión entre México y España, dos pueblos hermanos”. Se obviamos toda a masacre dos pobos indíxenas, a entrega de mulleres como premio, e que a suposta relación de amor entre Malinche a Hernán Cortés foi, en realidade, un caso de escravitude sexual, o que queda é unha historia elaborada cos fíos do colonialismo máis perverso. Cando esta semana me mandaron a nova de que Nacho Cano fora detido por un delito contra os dereitos da poboación inmigrante e contra os dereitos dos traballadores –precisamente no contexto do seu musical–, e que el atribuía esas acusacións a unha persecución política, pensei en que o espectáculo era ese, e non o outro. Víctor Sandoval disfrazado de insecto verde, intentado acceder á rolda de prensa de Nacho Cano, mentres explicaba aos espectadores que ía así caracterizado porque estaba homenaxeando a Kafka, é unha peza kitsch que xa forma parte da historia da televisión. Como en todo produto redondo, houbo dous xiros de guión que serían pura fantasía, de non ser porque estamos falando de material sensible. O primeiro é que parte dos artistas en presunta situación irregular que colaboran no musical, e que foron trasladados a España con instrucións do que tiñan que argumentar ao pasar o control de inmigrantes, presentaron querelas denunciando as circunstancias en que se produciron os interrogatorios. Alegaron que os axentes que lles tomaran declaración alteraran as súas afirmacións. O segundo xiro de guión ten como protagonista a Isabel Díaz Ayuso, que saíu en defensa de Nacho Cano dando un titular: “A destrución persoal con fins políticos é estalinismo”. A partir de aquí, calquera cousa é posible. Mesmo que Víctor Sandoval acabe mudando o seu nome artístico polo de Gregor Samsa, por solidariedade con Malintzin. Oxalá o faga.

