Galicia, en el centro

La decisión del dirigente de Vox, señor Abascal, de romper los pactos con el PP es, sin duda, una de esas noticias políticas que en cualquier otro sitio causarían sorpresa, y hasta estupor. Aquí, en España, la dirección es otra: hay alegría inexplicable en el Gobierno y sus aliados y socios, y aparente indiferencia en su hasta ahora aliado. Se habla de alegría porque la declaración de su principal referente, el presidente Sánchez, es tan falsa como tantas anteriores con el mismo origen. En ese sentido, cabe una doble explicación: o le viene muy bien al PSOE la actitud de la ultraderecha o por el contrario se trata de disimular el mal que se calcula pueda causarle a la izquierda entre los indecisos.

Lo que está claro es el retorno del señor Feijóo a donde solía, que no es sino la moderación, el sosiego y la no concesión a quienes le planteen chantaje o amenaza. Dicho de otro modo, la vuelta de la imagen de Galicia –y no es discutible que esa imagen, inevitablemente, se relacione directamente con el expresidente de la Xunta– a una posición de centro. En el sentido político del término, lo que significa que en este Antiguo Reino prácticamente no existe el radicalismo en el escenario público. Vox no tiene aquí representación; Podemos, tampoco; Sumar es un fantasma, y solo podrá aplicarse ese concepto a una parte del Bloque, o a su misma esencia, que es la UPG. Y las elecciones de febrero demostraron que el aumento de voto nacionalista no se debió tanto a que crezcan sus bases como a la fuga de apoyos en el PSdeG.

Cierto que, políticamente hablando, y a pesar de la opinión de sus opositores, el Partido Popular gallego es la imagen del alejamiento de posiciones no enemigas, sino solo rivales. De ideologías diferentes, como es obvio, y de objetivos distintos, pero que no implican una suerte de “guerra” cada vez que se emplean términos o conceptos. En cierto modo, y de ellos habría que presumir, esta tierra es desde la Transición un espejo público en el que deberían mirarse buena parte del resto de los políticos españoles, sin que eso quiera decir que los defectos no existan. Lo que sí hay, también, es la voluntad colectiva de no caer en un casus belli cada vez que se produce el desacuerdo.

No se trata de sacar pecho, sino simplemente de hacer una reflexión. La estadística dice que aquí en el Noroeste la historia democrática se ha desarrollado desde la calma y la cautela. Se ha eliminado, con la primera, el antiguo caciquismo, a pesar de que algún resto queda. Se ha evitado la oratoria belicosa, si bien se ha necesitado cierto tiempo para fijarla en términos razonables y, en fin, los problemas que llevan a la calle a decenas de miles de personas se han reducido a la mínima expresión. A eso, en términos prácticos, se le llama moderación.

En definitiva, la ruptura de Vox con el PP devuelve a Galicia la imagen del Feijóo que gallegos y gallegas están acostumbrados a ver. Lo que no se expresa más que como opinión personal, pero que puede servir como resumen absoluto de lo que acaba de pasar en España: la vuelta al centro de la imagen de Galicia. No porque la hubiera perdido esta Comunidad, sino porque la figura de quien la ha representado durante más de catorce años, ha vuelto a ser el que era antes de irse. La “operación salida” del partido de Abascal le hace un flaco favor político a los suyos, y le proporciona al PP quizá algún problema táctico, pero sin duda, una gran victoria estratégica. Para el Estado, siempre es una alegría que los intransigentes, los radicales de cualquier origen y los que desprecian a los demás vayan abandonando el escenario.