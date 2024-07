Es posible que, vistas las cosas que pasan desde una perspectiva global, el resultado aporte más inquietud que calma. E incluso más riesgos para la economía del país gallego que beneficio. Se trata, claro, de una opinión personal acerca de los conflictos que surgen –en abundancia– sobre la convivencia entre la ecología, el medio ambiente y determinados sectores de las industrias energética y papeleras. O, dicho de otra manera, los polígonos eólicos y la firma portuguesa “Altri”. No son nuevos, pero si crean situaciones que no pueden resolverse de un plumazo y mucho menos todavía con demasiada celeridad.

Por lo que respecta a las energías renovables, especialmente la eólicas, sorprende –y hay que insistir en ello– la actitud del Tribunal Superior de Xustiza, que no solo bloquea los polígonos sino que discute las resoluciones del Tribunal Supremo. Está en su papel, pero eso no evita que haya provocado una duda severa acerca de la legalidad de la normativa que regula las concesiones. Según los datos que la patronal del sector ha proporcionado, Galicia habría perdido, o al menos retrasado inversiones por valor de cientos de millones de euros. Y no se habrían creado centenares de puestos de trabajo previstos por firmas del todo solventes y por tanto fiables en sus anuncios.

Ahora, por lo publicado en este periódico, se ha sabido que el alto tribunal de este Antiguo Reino ha solicitado del europeo un dictamen urgente tras su petición de información. Esa urgencia podría demostrar que el TSXG es consciente de que el asunto quizá desemboque en más pérdida de tiempo y sobre todo mayor confusión e incluso efectos negativos a la hora de atraer inversiones. Sucede que, como advirtió el antiguo refranero, “las prisas son malas consejeras”, y eso es del todo aplicable también en lo que se refiere al mundo judicial. Y a la vez, quizá, carne de cañón para el Constitucional.

Aparte, el choque de opiniones de un Tribunal Superior –sea de donde sea– y el Supremo parece aconsejable solo cuando no provoca, como podría ser en este caso, más daño que bien. En este punto conviene reiterar que la prisa es, efectivamente, un mal sistema. El último ejemplo, es la polémica sobre la ubicación en Palas de Rei de una factoría papelera a cargo de la firma “Altri”. Desde la Xunta tuvieron prisa en anunciarlo antes de tiempo, y eso porque no esperaron a verificar los datos provisionales y primeros sobre el proyecto que, cuando se conoció un poco más levantó una polémica y las llamadas a la calle a no pocas organizaciones medioambientales y a no pocas que dicen defender la ecología.

Es evidente que el Ejecutivo gallego se equivocó a la hora de echar las campanas al vuelo. En ese sentido, el “patinazo” ha sido remediado en parte por la afirmación del presidente Rueda asegurando que “nada se decidirá hasta que todos los informes estén en regla”. Una sabia determinación que llega algo tarde, y a la que le faltan explicaciones sobre por qué se habló y anunció cuando no se conocía al completo el conjunto de lo que ofrecía y reclamaba para venir la empresa lusitana. Eso ha provocado una agitación quizá innecesaria pero que en el fondo, podría ser un aviso urgente desde la opinión pública. Ahora, lo que hace falta es atenderlo en lo razonable y no enquistarse en una polémica que a nadie conviene, y menos a Galicia.