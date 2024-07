O enigma da xubilación: premio ou castigo?

Hai uns días, estabamos a pasar un fin de semana de artesanía e música nos Pendellos de Agolada, cuns amigos que se achegaron onde nos a facernos unha visita logo de algún tempo, e un deles, unha vez mais formulou a pregunta máxica que me ten formulada reiteradamente uns e outros; E que tal levas a xubilación?. Botas de menos o traballo?.

A miña resposta foi e continua a ser a mesma: “Para nada”. Aínda que para ser honesto teño que recoñecer que non hai un so día que nun intre de relax non bote no meu interior unha ollada os case que coirenta anos, toda a miña vida por dicir de traballar. A xubilación permite tempo e ocasión para facer todo aquilo que nun puideches o longo dunha vida. Buscar novas oportunidades e chegar a horizontes descoñecidos e mais que gratificantes. Vaia por diante que o traballo é tan so iso; traballo. Un medio de vida e unha necesidade vital. Sen dubida para uns poucos afortunados unha ledicia, un desfrute no que realizarte, pero para a inmensa maioría unha maldición Bíblica; “Gañarás o pan coa suor da túa fronte”.

A inmensa maioría dos traballos resultan frustrantes, extenuantes, esgotadores e enfermizos, física e mentalmente e o que diga o contrario minte coma un infame. Traballar para un, como autónomo ou empresario está cheo de trampas, cargas de profundidade, incertezas, preocupacións, inquedanzas e medos. Pero aínda resulta moita mais estresante e duro psiquicamente falando o traballo por conta allea, sobre todo en determinados sectores de chaqueta e gravata, no que os obxectivos, anuais, mensuais e mesmo diarios resultan inalcanzables per se, pero a presión, o medo a perder o traballo e a necesidade fan que moitos destes traballadores se atrevan con cousas, que resultan impensables, a mais das veces en contra dos seus propios principios, forma de pensar ou sentir, o que remata nun conflito de intereses mentais entre o Eu real e o que os xefes agardan de min; produtividade. Irremediablemente isto provoca tensión, frustración, insatisfacción e un desexo incontrolable de fuxida cara adiante, porque iso é a única saída que te queda, pechar os ollos e aguantar, dentro da túa infelicidade vital, insatisfacción e ruína mental e física.

Certo é que hai traballos gratificantes, sen dúbida que si. Coñezo mestres que prolongan a idade de xubilación, porque para eles o instituto é unha ocupación, nunca unha carga ou un traballo desagradable. E o mesmo podo dicir de médicos e sanitarios que prolongan a súa vida laboral porque senten o agarimo dos pacientes e enfermos e precisan esa relación intima, esa socialización, ese dar e recibir que tan so podemos comprender no bis a bis, enfermo-médico.

Desafortunadamente en demasiadas ocasións a vida laboral resultou gratificante e satisfactoria ao principio e durante algúns anos, pero cando chegaron estes que tan so entenden de beneficios, rendementos e plusvalías, acabouse a amizade, o compañeirismo e a ledicia polo traballo, para transformarse nunha carreira por etapas, sen fin e no que o todo vale resulta un “Santa Santorum”, que mata a ilusión e as gañas de seguir e no que a xubilación resulta un premio, e abrir unha nova etapa na túa vida, que encher de sensacións, experiencias, ilusións, descubertas e alegría de vivir, apurando como no derradeiro chóspiro o que nos quede de vida.