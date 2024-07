A Nova Fronte Popular

A vitoria da Nova Fronte Popular nas lexislativas francesas trouxo sensacións reconfortantes en subxectividades afectadas pola ameaza da predominancia feixista. O aviso de Bertoldt Brech é permanente: a ascensión de Arturo Ui é “sempre reprimíbel”. E así o está sendo. A Fronte Popular; isto é, a alianza de todas as forzas de esquerda, resultou vencedora do feixismo en auxe.

Ocorrera xa na Francia de 1936. E repetiu o éxito na República Española e no mesmo ano. As mellores mentes progresistas do Partido Galeguista tomaron o acordo de se unir á Izquierda Republicana de Azaña e aos obreiros e intelectuais comunistas e socialistas ou aos agrarios reorganizados para o grande acontecemento. Foi elaborado colectivamente e aprobado, en plebiscito de participación masiva, un Estatuto de Autonomía para Galicia, primeira forma de autogoberno eiquí desde a liquidación do noso Reino mediante as catro provincias coas súas deputacións centralistas. A Fronte Popular devolveunos a imaxe real dunha Galicia enteira que habería de gozar dun goberno propio. Neste labor debrocouse a flor do Partido Galeguista con Castelao, Bóveda, Alonso Ríos, Suárez Picallo. Obtivéronse varios deputados nas Cortes republicanas.

O feixismo feroz non podía consentir o que ocorría, e os militares, secundados por Falange Española, tomaron o poder nunha porción do territorio do Estado Español. En Galicia, fixérono o 20 de xullo de 1936. Desatouse sobre nós, e sobre toda a España dominada polos feixistas, o terror. Os cargos galegos da Fronte Popular foron presos ou asasinados.

Os nosos montes enchéronse de fuxidos que non podían confiar no Portugal salazarista de a carón. A Fronte Popular vai unida á memoria dos galegos e galegas de forma inexorábel. Hoxe, por iso mesmo, moitas persoas no noso país celebran con gozo a vitoria da Nova Fronte Popular francesa. Dealgunha maneira, o acontecemento francés foi seguido doutro británico: a vitoria electoral do laborismo. Eu non sei, se, agora, o laborismo vai corrixir as privatizacións perpretadas no pasado volvendo os ollos a aquel traballismo que, a partir de Clement Attle quixo converter en socialista real a sociedade da Gran Bretaña.

O triunfo electoral do laborismo unido ao da nova Fronte Popular, parece que lles crebou a moral a moitos émulos de Fukuyama que gorxeaban xa o planeta entregue a un estado pre-político no que a función senatorial ou pública estaríalle encomendada a caricatos entolecidos polos amos do capitalismo supremo. En memoria de Gueorgui Dimitrov.

