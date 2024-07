La lotería

Entre los múltiples vaivenes que existen en la vida pública española, se habían dado pocos escándalos –porque lo son– de algunos fallos en tribunales de distinto nivel. También en la elaboración de las leyes, de tal modo que la polarización de la sociedad civil se extiende ya a los poderes que Montesquieu definió como fundamentales en un Estado democrático. Algo que ya dudan muchos expertos de que exista aquí y ahora. Con solo una ventaja: hasta hace muy poco el poder judicial era independiente, y ahora se compone de jueces “fascistas” o “oportunistas”, según los miren desde una banda u otra del panorama. Sobre el legislativo baste con decir que este es el único país democrático donde, por ejemplo, hay delincuentes redactan las leyes que los exculpan.

Por lo que respecta al ejecutivo, estos Reinos son de los pocos en los que gobierna el que pierde las elecciones, disfrazado de representante de una “mayoría social”, así definida, aún siendo falsa, porque conviene a quien se sienta en la poltrona. Cierto que las alianzas entre partidos son legítimas y legales, pero entre “coalición” y “coyunda” hay una distancia sideral. Tanto, al menos, como la que separa a un acuerdo entre la derecha y la izquierda, pero con un modelo “tipical Spanish”, que consiste en sumar números heterogéneos. O sea, lo que en la aritmética clásica, no pueden sumarse.

Otros artículos de Javier Sánchez de Dios Crónica Política La opereta Crónica Política Las diferencias Crónica Política Los malos ejemplos

(Hay que añadir que en Galicia, también se han dado escándalos que marcaron época. Por ejemplo, las extrañas decisiones de una señora jueza que, quizá llevada por un furor profesional, se empeñó en acusar de corrupción a un buen número de políticos en activo, algunos empresarios y unas cuantas administraciones sobre todo municipales. Lo ocurrido obtuvo un amplio y duradero objetivo de los medios de comunicación y le costó a la mayor parte de los acusados, luego inocentes, daños irreparables. También entonces aquí se polarizaron las opiniones: izquierda y derecha se acusaban mutuamente según fuera la afiliación de los investigados, y sin tener en cuenta los efectos negativos en las vidas personales).

Si se analizan las cosas despacio, podría concluirse que a día de hoy la vida pública española, como la gallega antes, se rige por criterios del azar. O, mejor dicho, según el color –teórico– de unos y otros bandos opuestos. Es llamativo que el Tribunal Constitucional deje fuera de responsabilidades por delitos ratificados por el Supremo cuando los sentenciados son del PSOE; también sorprende que el gobierno actual despache indultos y amnistías a la carta, en función solo de sus intereses o de los presuntos perjudicados. En cuanto a la derecha, tanto Vox como el PP, emplean la misma estrategia de sus rivales: disparar contra ellos importándoles únicamente el ruido del disparo, y no el acierto en la puntería.

Lo peor de todo ello –aplicando la ley de Murphy– es lo que las sociedades española y gallega puedan sentir ante semejante espectáculo. Si el asunto no fuera tan serio, cabría bromear asegurando que hoy la política aquí es como la lotería, que toca o no en función de la suerte o la habilidad del que apuesta. No es así, obviamente, pero no le falta demasiado para alcanzar esas cotas repelentes. El último, por ahora, entretenimiento, de la alianza vigente entre la izquierda y la ultra izquierda españolas es denunciar “el riesgo” de la ultraderecha. Que, ahora mismo, no llega –la extrema– a un 15% del electorado, mientras que la ultra izquierda supera el 40%, contando al PSOE actual. Y eso aunque los radicales como Díaz, Rovira, Otegui y compañía se disfracen de monaguillos para ver si alguien se lo traga. Pero, ya se ha dicho muchas veces, aquí el más tonto hace relojes, y cada vez son menos los que tragan con ruedas de molino.