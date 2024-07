La opereta

Era previsible que la comedia de los partidos políticos en Ourense capital se convertiría en una opereta bufa. La propuesta del PSOE para una moción de censura que le diese la Alcaldía naufragó a las primeras de cambio, y tampoco era necesaria una profecía desde el momento en que el BNG se negó a participar y que ahora se ratifica con la renuncia del PP a mantener conversaciones una vez que se confirma el veto del Bloque a un alcalde popular. Tras la noticia, aparecerán ahora las justificaciones de algo que no tenía sentido pero que la ambición de unos cuantos veía factible. Y no lo era claro. Y para colmo –de ahí lo de “bufa”– en veinticuatro horas pasaron de las musas de la censura al teatro de nuevos acuerdos con Jácome.

La realidad, en el fondo, es que el actual regidor municipal maniobra mejor en la penumbra que todos sus rivales juntos. No porque sea más inteligente sino porque es más astuto, y no porque sus rivales tengan más escrúpulos sino porque carecen de una línea coherente que permita a la población entenderla mejor que las ofertas de sus rivales. Por eso ha ido en las elecciones, al menos hasta ahora, a más y ya tiene un escaño en el Parlamento gallego. Cierto que no es un maestro en ética política, pero es que esa asignatura ya no se explica en las aulas del oficio.

El señor Jácome ha ofrecido “pan y circo” casi desde que entró en la vida pública, y en estos tiempos en los que lo que predomina entre el público es jaleo, tensiones y mala intención, no debe sorprender que los intentos para derrocar al que algunos llaman “dictador” estaban condenados al fracaso. Y los milagros entre agnósticos, no son precisamente habituales por eso Democracia Ourensana progresa y los demás se conforman con un acta edilicia bien arriba o abajo. Así mismo, esa situación explicaría en parte que la provincia de Ourense sea la menos atendida por el Estado y por la comunidad.

Una vez más, en el fondo late una complejidad específica de la provincia que puede explicar en parte lo que allí pasa: la Diputación. La máxima aspiración de los llamados grandes partidos es conseguir la gobernanza en la corporación provincial. La entidad se maneja desde hace muchos años únicamente fijándose en el color del que manda, y como su caja está bien surtida, la abundancia da para impulsar el ascensor político hacia arriba o hacia abajo según acierte el tesorero. No cuenta, pues, el mérito político o la sabiduría de quien ostenta el bastón de mando sino el modo en que reparte los cuartos.

No se habla de presuntas ilegalidades, sino de preferencias a la hora de dar respuesta a problemas y solicitudes. Algunos aseguran que eso es propio de caciques, y eso a pesar de que se ha dicho –y escrito– que ese tipo de poderes está desaparecido por fin desde hace años. La evidencia demuestra no solo que no es asi sino que aún falta un largo trecho para lograrlo si es que hay alguien que quiera hacerlo. Más disimulado que antes está, pero no mucho. Por eso una provincia que no se lo merece es objeto de maniobras extrañas que ni siquiera en la política que ahora se practica tienen fundamento.