Si la democracia consiste en que todos seamos iguales ante la ley, algo me dice que hay unos cuantos jueces y fiscales dispuestos a defenderla al oponerse a que un delito no sea castigado de la misma manera dependiendo de quién lo cometa, en qué circunstancias y con qué propósito. No es justo hacer excepciones cuando a los que legislan les conviene políticamente o hay que recurrir al enriquecimiento personal como salvedad para un malversador, con el exclusivo fin de eludir las exigencias europeas y sacar adelante una ley tan aborrecida por tantos españoles como es la de la amnistía.

Ni qué decir tiene cuando para contentar a los suyos es el propio partido el que se autoperdona, rehabilitando a sus corruptos para que sigan ejerciendo. Me refiero en concreto a los ERE, considerado por muchos el mayor caso de corrupción económica de la historia, con nada menos que 679 millones de euros de fraude. Si el dinero público fue a parar al bolsillo de los mangantes o a otros fines sectarios es algo que no debería preocupar a la hora de juzgar el delito de hurto. ¿Qué importa? Lo han mangado valiéndose del poder de modo engañoso, programado y reiterado.

Por eso, cuando el afligido candidato socialista catalán Salvador Illa pide a los jueces del Tribunal Supremo respeto a los legisladores, habría que recordarle que son estos los primeros en no respetar al común de los españoles favoreciendo la desigualdad y la excepción. La excepción como regla se produce cada vez con mayor frecuencia y en el mismo ámbito de poder. Y no ceja por el hecho de mantener lo contrario, señalando a jueces y a periodistas.

Begoña Gómez, que en tres meses se hizo con una cátedra sin ser licenciada y tras haber citado al rector de la Complutense en la Moncloa, se empeña, por ejemplo, en presumir de normalidad ciudadana y llega a un juzgado para declarar como investigada en medio de un despliegue policial inédito. Todo muy normal.

Suscríbete para seguir leyendo