Los ex del futbito / Cedida

A estos que veis los hemos visibilizado aquí hace años como la peña del futbito de los miércoles, aunque yo creo que era una disculpa para la evasión conyugal y luego reponer fuerzas en el bodegón Pereiró, Pallares, Ramal... Ahora, ya setentones, abandonaron el futbito al tiempo que adquirieron alguna curvatura corporal, pero no pierden las buenas costumbres y dieron buena cuenta de un cocido en el Coto del Águila.

Fernando Rodríguez, mil saltos al vacío como paracaidista deportivo

¡Qué historia la suya, llena de trabajo pero también de saltos al vacío! Me cuenta Fernando Magdalena que anda por Vigo Fernando Rodríguez Martín, a quien yo entrevisté hace la tira de años, yo creo que por los 80 o 90 y por ser un hombre de altos vuelos. Nacido en Barcelona, en Vigo le conocimos como residente a partir de 1973 como jefe de obras de la constructora Agroman y esta fue su ciudad amada aunque su matrimonio le llevó a vivir a Palma de Mallorca. Aquí realizó muchas obras como en el Parador de Baiona, viviendas en Teis, Balaídos, Banesto en Príncipe, Citroën, las torres del club financiero, el colegio Marcote de Mondariz Balneario... pero lo que en realidad constituyó una pasión para él fue el salto en paracaídas, llegando a ser presidente de la Federación Gallega de Deportes Aéreos. Más de mil saltos llevaba cuando lo dejó por un accidente, como se supone no mortal porque sigue con nosotros. Un hombre con mucha trayectoria e incontables relaciones.

Un TAC en la Porta do Sol

No vamos a ocultar que cuando nos dimos de bruces con esa gran batea en medio de la Porta do Sol pensamos qué locura se había apoderado de los mandos del Concello. Justo es decir que, tras enterarnos de que lo que iba a venir se denominaba TAC, Festival de Arquitectura Urbana, nos fue invadiendo la confianza, y yo creo que el aplauso al ver la alegría, la diversión y la cultura que inundaba la plaza entre conciertos, charlas como la de arquitectura en Vigo, talleres, actividades para niños... Hemos visto y oído jornadas de arte urbano con un concurso de murales en vivo, música de bandas con la Unión Musical de Cabral y corales con la Polifónica Agarimo, danza para gimnastas con canas dispuestos a mover sus caderas en el km cero de Vigo (con una ambulancia al lado por si acaso), una degustación de paella y otra de mejillones, humor con Carlos Blanco... Organizado por el Ministerio de Vivienda con la bendición municipal, felicitaciones por esta iniciativa que genera vida en las calles y nos da resuello a los ciudadanos de baja intensidad que poblamos las áreas urbanas. ¡Vaya TAC! Yo vengo de hacerme uno y no es lo mismo.

De Gorgorito a La caja de los sueños

¿Os acordáis los que peináis canas cuál era en nuestra infancia la programación infantil de verano en Castrelos? Primero en el Arenal teníamos Gorgorito (desde los años 50, por Maese Villarejo) y Las marionetas de Herta Frankel, luego se pasó el primero a Castrelos y bien que nos sentíamos agradecidos. ¿Os acordáis de La bruja Ciriaca, El ogro Mascaelaire, Gorgorito, Rosalinda...? Los festivales de Castrelos empezaron en 1955 de la mano de Maximino Fernández Domínguez, padre de Keyzán, con la Compañía Lope de Vega dirigida por José Tamayo. Estoy revisando lo que se ofrece este año y veo cuatro espectáculos entre julio y agosto que, vistos sus vídeos de avance, le hacen a uno desear una vuelta a la infancia para disfrutarlos. Las orejas de mariposa, La casita de los sueños, Una casita con encanto y Cantajuego es el magnífico cuarteto infantil que van a disfrutar nuestros chavales, entre el mundo real y el fantástico pero con un alto nivel de teatralización.