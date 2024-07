Las diferencias

La noticia y datos que acaba de publicar FARO DE VIGO acerca de las autovías y autopistas cuya concesión pretende anular el Ministerio de Transportes demuestra que “algo hay” en los que a Galicia se refiere. No se puede, pues, calificar de “invento” la permanente denuncia de desigualdad de trato por parte del Gobierno hacia el Noroeste, sobre todo si se compara con lo que a Levante se refiere. Especialmente en lo que toca a la llamada Autopista del Atlántico, ahora reducida su nomenclatura a la formula, más simple, de AP-9. Y, por supuesto, con los datos referidos se acaban las interpretaciones malévolas de que este Antiguo Reino no hace mas que quejarse en vano.

Queda claro, pues, también que los lamentos están plenamente justificados. O, dicho de otro modo, que sí existe un trato diferencial y negativo hacia esta tierra por parte de este Gobierno. Puede que también de otros anteriores, pero eso no justifica y mucho menos alivia la diferencia: en el eje mediterráneo existe buena disposición, recursos bastantes, colaboración indiscutible y, en fin, cuanto se necesita para imaginar e inaugurar un proyecto que a todos conviene. El dato de que la España desigual se percibe a primera vista entre levante y poniente hace incontestables tanto las quejas la Xunta como las críticas de los gallegos y gallegas. Y es que no lamentar ni exigir lo que se debe sería una estupidez, y aquí de eso hay poco por no decir ausencia total.

Algunos, bienintencionados, creen de verdad que la palabra del ministro Óscar Puente es algo así como la del dios todopoderoso que reina en el Olimpo. La realidad, sin embargo, demuestra que podrían adjudicarse antes a un duendecillo maléfico que a un competente miembro del gabinete del señor Sánchez, si es que hay alguno que marque diferencias. Aparenta cierta la buena disposición de su señoría para con algunos dirigentes del socialismo gallego, pero la realidad cruda es que, a la hora de resolver problemas colectivos tanto de transporte como de movilidad, esa simpatía no cuenta.

Si fueren menester ejemplos, bastarían los publicados en este periódico; especialmente los referidos a la liberación de peajes en las autovías y autopistas levantinas y madrileñas, mientras que las gallegas, especialmente la AP-9 se quedan como están. La justificación, si cabe, del ministro es la gran cuantía que el rescate supone, olvidando que hay fórmulas que harían de la operación no sólo un ahorro para el Estado, sino un respiro para los contribuyentes. En resumen, que las amistades, a la hora de la contabilidad, sirven para poco, sobre todo solo para los céntimos. Algo aplicable a la temática sobre las vías rápidas, el remate de los AVE, las obras pendientes, la conexión de los puertos gallegos con la red europea y, sobre todo, la aparente ausencia de Galicia a la hora de recibir lo que merece y reclama desde hace decenios.

Resulta posible, pero no probable, que este Gobierno crea que hace lo justo, pero la verdad es que ignora el concepto de Justicia. Por lo menos la distributiva, que afecta tanto o mas que el malintencionado reparto de recursos. Las diferencias que demuestra el “método Puente” solo pueden resolverse no tanto por un cambio de gobierno, que quizá no bastase, sino con la unidad de criterio y denuncia conjunta de Xunta, diputaciones, municipios, mancomunidades o cualquier otro grupo con vida en esta sociedad. Porque está claro a estas alturas que o Galicia hace fuerza –dialéctica y política– para denunciar la desigualdad de trato o el país estará condenado a un progreso menor. Si hay suerte.