No sé si alguien por aquí se habrá leído “El misántropo” de Molière; a lo mejor no, porque lo publicó en 1666 y es muy posible que les quede a desmano en las estanterías de novedades. Les cuento: resulta que, en la obra, un tal Alcestes —alter ego de Molière— detesta a la humanidad, el mundo le desagrada y considera que los hombres que no son dañinos también son malos por causa de su complacencia con quienes caen en el lado oscuro.

Lo crean o no, en los últimos tiempos todos nos estamos volviendo un poco como Alcestes, porque la abundancia de personas y de turistas en concreto nos satura, nos abruma y repele. Cada vez que tenemos que escoger un destino vacacional, el mismo cuento: que si Grecia no, que en verano no hay quien camine por Santorini; que si Italia tampoco, que está todo carísimo y hay demasiada gente. ¿El aeropuerto? El infierno en la tierra, con retrasos injustificados y aglomeraciones de personas que nunca saben cuál es la fila correcta del grupo de embarque por el que deben de acceder al avión. ¿La playa? El ejemplo perfecto de masificación, con peleas que ni en la guerra de Vietnam por un trozo más de arena para colocar toallas, neveras y sombrillas.

Necesitamos la excelencia. El paraíso vacío, con el mínimo de personas necesarias de relleno, en calidad de paseantes, para que no nos de la sensación de caminar por mitad del apocalipsis. He cavilado sobre ello, y mi sensación es que precisamos de una singularidad que puedan envidiar los demás. En este sentido, no nos vale con gastar más dinero y acudir a destinos caros; les aseguro que, si visitan Capri, por ejemplo, también tendrán que hacer filigranas para caminar por sus calles, repletas de tiendas de lujo y de locales donde tomar un helado equivale a un menú del día en España. Por supuesto, esas tiendas de lujo están medio vacías y son para los ricos de verdad, pero la sensación de masificación en las calles es similar.

PI STUDIO

La cuestión es la siguiente: si hemos generado esta misantropía tan exacerbada, ¿Por qué no nos vamos al pueblo, a la España vacía? La tranquilidad está asegurada, la buena gastronomía también. Respirarán ustedes aire puro, sus sentidos reposarán bajo el baile de la brisa en los árboles, y la tía Paca, o el bisabuelo, tendrán un verano más entretenido. Pero no, ese destino tranquilo y relajado, ese paraíso, no es en realidad lo que buscamos. Necesitamos vivir, y tenemos que hacerlo con mayúsculas. Nos han dicho que antes de morir hay que conocer París, Roma, Londres; hacer la ruta 666 en E.E.U.U. y, desde luego, experimentar el “todo incluído” de Punta Cana o la Riviera Maya, por mucho que al hacerlo formemos parte de esos rebaños domesticados y bien dirigidos de turistas, a los que solo les enseña lo que se desea mostrar.

No crean que yo no he caído también en la trampa. He viajado mucho y he comenzado por todos esos tópicos felices, hubiese o no saturación en las calles y aeropuertos. Seguiremos buscando los destinos ideales y perfectos y criticando a los turistas mientras nosotros mismos somos su estandarte, aunque creo que las instituciones deben de actuar con urgencia sobre la capacidad de las ciudades para recibir masas de personas. El año pasado visité Venecia, y les puedo asegurar que no me habría parecido nada mal eso que pretenden instaurar ya, que es lo del límite de visitantes diario. También lo apreciaría para las Navidades viguesas, por mucho retorno económico que supongan para la hostelería: los vigueses también necesitamos disfrutar de nuestra ciudad, y no suspirar con fastidio con la sola idea de acceder al centro. ¿Es culpa nuestra ser como el Alcestes de Molière, o lo es de nuestros gobiernos? Tal vez nos estemos volviendo unos esnobs, y solo concibamos la felicidad en esos destinos ineludibles que creemos que debemos visitar. Es difícil, en todo, llegar al término medio, al equilibrio, pero qué solos se sentirían los misántropos en un paraíso vacío.

Suscríbete para seguir leyendo