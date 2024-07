Hábitos saludables

La habitabilidad en las ciudades ha pasado de estar bastante desatendida durante muchos años a colocarla en una especie de sublimación contemporánea que, si bien es muy positiva, es necesario que se contextualice con cada idiosincrasia local, en función de una serie de parámetros que argumentalmente den sentido a las decisiones que se toman al respecto. Así, no es lo mismo trabajar y diseñar en un escenario con una orografía de carácter llano, como en otro donde prima el desnivel, porque además, los habitantes de esos lugares viven ya, desde el vientre de su madre, la asimilación a ese entorno y en comunión con él. En este sentido parece que puede ser bueno facilitar, pero no crear disfuncionalidad en la movilidad rutinaria de las personas respecto a su territorio.

Pongo un ejemplo, soy de Vigo, nacido en Pi y Margall. Desde mis primeros pasos, como antes lo hicieron mis padres y mis abuelos, asumí la ciudad como es, con cuestas. Durante mi niñez, juventud y gran parte de la madurez, las cuestas no significaban para mí nada especial ni negativo, tampoco mis colegas lo veían como un hándicap. Para ir al cole, tenía que subir y bajar dos veces hacia el Castro para llegar a los Salesianos, pasando por la puerta de la Panificadora y no significaba trauma alguno. Se hacía porque era así. Además, casi arriba de todo de esa gran cuesta de la calle Cachamuiña, hoy rebajada, a la entrada de la Rúa de Santiago te esperaba Jaime, un colega de nuestra edad que, con una discapacidad elevada, pedía limosna apostado sobre una manta donde posaban cromos y colecciones de tebeos para cambiar. Tratando de recordar, vuelvo a decir que no siento que las cuestas fueran para nosotros un problema, ni un tema de conversación. Era normal pillar Urzaiz con los colegas, subir a los Llorones y continuar por el Calvario hasta llegar a Cabral para ensayar con los Ventanucos y, por la noche, al finalizar, guitarra en ristre, hacer el recorrido a la inversa. Estaba asumido que en Vigo, caminar de espaldas al puerto y mirando al Castro, por diestra y siniestra, siempre significaba subir.

Cuento esto porque, llegado a una edad cronológica determinada el cuerpo empieza a decir cosas y, en temas de desnivel, a lo que antes no le daba importancia ahora comienza a tenerla. Por eso, los colectivos más perjudicados desde el punto de vista motor y no hablo sólo de los mayores, agradecen las iniciativas que facilitan su tránsito por la ciudad.

Pero pregunto. ¿Estos artilugios electromecánicos diseñados para evitar las barreras arquitectónicas y de la orografía, deben ser usados también de forma habitual por niños, jóvenes, maduros y viejos en perfectas condiciones físicas?

Cuando vamos a nuestro ambulatorio, en las escaleras y al lado del ascensor hay un cartel que dice: “Mellor a pé!”, con el fin de alentar a las personas a moverse de forma saludable. En los pasillos también hay pegatinas de huellas de pisadas en el suelo indicando que cada minuto que andamos quemamos 9 kilocalorías y, para incidir aún más, durante el trayecto, en las contrahuellas de las propias escaleras, tal como uno sube aparecen otras pegatinas que nos alientan a continuar con frases como: “Menor risco de cancro colorrectal” - “Menor risco de ictus” - “Retarda a progresión de moitas enfermidades”... todo ello con el fin de concienciarnos en la necesidad de movernos, en definitiva, de fomentar una vida saludable. Así que seas joven, mediano o viejo nuestros facultativos recomiendan siempre andar y subir escaleras. Puede ser de modo más rápido o más lento, pero si no tienes una disfunción orgánica que lo impida tienes que patear. Parece que no queda más remedio si quieres que tu cuerpo permanezca engrasado.

Esto me hace recordar que, cuando me encontraba en esa edad donde la energía brota sola, como he señalado anteriormente todos los colegas caminábamos muchísimo. No había sentadas de Netflix, ordenadores, smartphones, tablets... ni otros aparatos que nos detuvieran postrados en un sillón, más allá de las sesiones continuas del Niza y, aunque había algún gimnasio, tampoco eran demasiados. Recuerdo el de Joe, frente al colegio Alemán, un muchacho fuerte que falleció por una lesión medular al tirarse de cabeza en la desembocadura del río Lagares en Samil. Volviendo al tema, había lugares para practicar deportes específicos para las personas que querían hacerlo: Amoedo con el boxeo, la Atlética o el Celta para atletismo... Pero generalmente, los que hacían deporte no iban en coche hasta el gimnasio o al lugar donde lo practicaban, como sucede hoy en la mayoría de los casos. Parece cuanto menos extraño e incongruente que haya personas que pagan un dineral para estar en una cinta mecánica andando una hora, después de haber llegado al gimnasio en coche desde su casa. Quién sabe, si esa persona hiciera el trayecto a pié a lo mejor ya tendría cubierto ese ejercicio físico.

El caso es que, como comentaba en la introducción, aunque las ciudades se están diseñando para hacer más fácil la habitabilidad y eso es bueno, hay que tener cuidado con que las personas que están en buena condición física dejen de hacer un mínimo esfuerzo, de modo que cualquier cuestecita o escalera se convierta en un problema. Está bien que estos desniveles puedan tener sus homólogos mecánicos para los seres humanos que tengan alguna disfunción física, pero a lo mejor no es bueno que se use de forma indiscriminada por comodidad. Quizá habría que hacer una campaña como la de los ambulatorios con cartelería que estimule y promueva que las personas en un estado saludable no usen elementos mecánicos de movilidad para sus desplazamientos.

Por otro lado, como la ciudad debe ser de los ciudadanos y no del tráfico, ya que a día de hoy los coches y motocicletas no pueden circular a más de 30 km por hora por el centro, los semáforos deberían estar siempre abiertos para los ciudadanos y en naranja para los vehículos como si se tratara de pasos cebra. Es ilógico, en muchas ocasiones, tener que esperar dos minutos a que el semáforo se ponga verde para cruzar y después verse obligados hacerlo a toda velocidad por el poco tiempo de presencia que tiene este color o de otro lado, los vehículos verse obligados a esperar de forma ilógica cuando no pasa ningún peatón ni se le espera. Aunque en lugares de difícil circulación podría ser necesario un control semafórico, pienso que hay muchas cosas que puede arreglar una rotonda si se lleva una gestión de cesión del tráfico en cremallera y no que sólo los que salen de la derecha sean los que tienen la prioridad. Es decir, instaurar una especie de “código naranja” para que, cuando alguien conduce un vehículo sepa de antemano a quién pertenece la vía pública. En un principio las ciudades eran de los ciudadanos, después fueron del tráfico y ahora, hay que volver al inicio.

Llegados a este punto, con la mirada puesta en una convivencia armónica intergeneracional respecto al escenario, pienso que los concellos deberían disponer de una especie de triunvirato ciudadano para el control de la habitabilidad. Me explico, podrían ser unos equipos de personas compuestos por ciudadanos de tres generaciones: joven, maduro y viejo, encargadas de patear los barrios para detectar las deficiencias que hay en la zona en función de cada momento vital de los individuos y así saber lo que se necesita cambiar, arreglar y reformar siempre desde una mirada intergeneracional atendiendo a las necesidades de cada momento o estado biológico.

Resumiendo, necesitamos concienciar a la ciudadanía de que hay vida más allá del vehículo y la movilidad mecánica, mientras la salud lo permita, además en necesario desde ahora programar las ciudades de forma saludable para ese futuro que ya asoma, pero eso sí, desde una mirada intergeneracional contemplando las necesidades específicas de cada momento vital de sus habitantes porque en nada estaremos viviendo en el barrio con personas de 120 años, con hijos de 90, nietos de 60, biznietos de 30 y neonatos.

