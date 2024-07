Destrucción del patrimonio

Hace años se me encomendó una ponencia para el Congreso Nacional de Archiveros de la Iglesia dedicado al arte para tratar de las causas de la “muerte” del patrimonio: González García, Miguel Ángel “De la historia del arte, al arte sin historia: incautaciones, guerras, desamortización”(Memoria Ecclesiae XVII, Oviedo, 2000 pgs. 489-510).

En esta aportación tipificaba como una de ellas la que denominé la muerte por accidente. Y allí escribía: “También al arte le llega la muerte o la mutilación por accidente, terremotos, fuegos, rayos, inundaciones y desprendimientos de tierra son las principales causas que la documentación certifica han actuado agresivamente contra arquitecturas y retablos, pintura y orfebrería. Accidentes fortuitos o fruto de descuidos involuntarios. Las mismas catástrofes que tantas veces son también dramáticas para la vida de los hombres.” Y concretamente sobre los fuegos añadía: “Los incendios provocados por cirios que la devoción quiere siempre inmediatos a los altares o por los rayos de una tormenta, aunque a veces las causas no sean fáciles de determinar, aparecen con frecuencia en la documentación como razón de muerte del arte. Así el monasterio cisterciense de Oseira en Ourense sufrió en 1552 un incendio formidable del que sólo se salvó la iglesia y redujo a cenizas todo lo primitivo construido por los monjes en los primeros siglos, obligándoles a desmontar gran parte de lo que quedó en pie, se perdió también abundante documentación.”

A ello habría que añadir los incendios provocados por sectarismo contra la Religión por desgracia tan dramáticamente agresivos durante la Segunda República Española y durante la Guerra Civil en la zona republicana, o los provocados por desequilibrados pirómanos que no han dejado de ser una triste realidad en Ourense hasta la contemporaneidad.

En Ourense fueron pocos los desmanes incendiarios anticlericales durante la República contra el patrimonio, la capilla de las Nieves y otras dos iglesias en la zona de Barbadás.

Dentro de este discurso de la muerte del arte por incendio me acerco a una relación de casos concretos en la Historia del patrimonio auriense, a los que añado las destrucciones por rayos que no siempre causan incendios pero si ruina. No son todos ni mucho menos, ya que mis datos no son fruto de una búsqueda sistemática de los mismos sino de recoger los que aparecen en el curso de catalogaciones en el Archivo Histórico Diocesano y los más recientes de mi conocimiento personal como delegado diocesano de patrimonio.

Los reúno en esta aportación invitado a intervenir en el Congreso Internacional de Ingeniería de Protección Contra Incendios organizado por El Consello Galego de Enxeñeiros Técnicos Industriais -CGETI- junto con la Asociación de Profesionales de la Ingeniería de Protección contra Incendios -APICI- y Expourense, celebrado en Ourense los días 9 y 10 de febrero de 2015.

Como historiador del arte me interesan las informaciones sobre la desaparición de nuestro patrimonio. Saber el momento y las causas nos orienta sobre aspectos importantes de lo que existió y se documenta pero que hoy no está. Es más amplia por supuesto la tipología de “desgracias” que hacen morir o desaparecer el arte: la muerte natural por el paso del tiempo, las malas intervenciones, los cambios de gusto y sobre todo los robos han sido y son una amenaza y un atentado contra tantas obras de arte ya del patrimonio mueble como del inmueble. Por las razones expresadas en este caso aporto los casos que tengo localizados en la Diócesis de Ourense por incendio o por la acción destructiva de tormentas con “aparato eléctrico” como se decía.

En el caso de los incendios a lo ya dicho en Barcelona, habría que añadir que después de la instalación eléctrica en iglesias, (fuera de la ciudad y las principales villas que la conocen desde comienzos del siglo XX la mayor parte del mundo rural no se electrificará hasta las décadas de 1950 y 1960), por el equivocado gusto de poner lucecitas en hornacinas y coronas de imágenes pasando el cableado por los retablos de madera y el descuido en las instalaciones ha sido motivo de incendios.

Modernamente hay que añadir como causa de algunos fuegos los incendios forestales que han llegado hasta capillas y templos. Y en un caso del siglo XVII el incendio se debe a acciones o agresiones bélicas, estando España en Guerra con Portugal.

Me limito a ofrecer los datos divididos en destrucciones por fuego y por rayos, por orden cronológico no dudando servirán para otros trabajos sobre el patrimonio auriense o monografías sobre algunas iglesias, insistiendo en la provisionalidad de estos datos que sin duda se incrementarán con otras investigaciones.

Incendios

1613 diciembre 2, Castromil de Castilla. Iglesia parroquial. Quema de la iglesia y retablo por los portugueses.

El Visitador Don Antonio Calderón “Halló que quemaron los portugueses la iglesia y retablo y lo más que tenían habían hurtado y robado con que la Iglesia estaba pobre”. (AHDOurense. Castromil 18-18-01)

1668. Trandeiras

Monasterio. En 1668 sufrió un incendio que destruyó las celdas de los frailes, supondría la reedificación de parte del convento y las actuales ruinas certifican que muchas de las construcciones corresponden a los siglos XVII y XVIII en algunos casos están documentadas. (González García, Miguel Ángel. Trandeiras, un convento franciscano para A Limia: Historia y Arte (breves apuntes). En Hidacio da Limia e o seu tempo: A Gallaecia sueva. A Limia na época medieval. Xinzo de Limia, 2014)

1719 Vilanova dos Infantes. Archivo parroquial. Quema del Archivo. A comienzos del siglo XVIII debió ser el incendio que afectó al menos a los libros sacramentales. En 1719 Juan Manuel de Barros, que va a entrar lego en el Monasterio de Ribas de Sil y habiéndose quemado el Archivo de la Iglesia no existe partida de su bautismo, solicita se haga información de los testigos que asistieron al mismo para rehacer la partida. (AHDOurense 302/23)

1825 noviembre 24. San Torcuato de Allariz. Iglesia parroquial. Incendio de la Iglesia. “Incendio de la Iglesia por las once de la noche, casualmente y aunque acudió mucha gente no pudo atajarse y solo se le acudió a la mitad de la nave. En este incendio perecieron el copón, cálices, crismeras, ornatos, candeleros, lámpara y todo cuanto se halló dentro del coro, dos misales, un manual, hasta los ornatos de San Lorenzo, dos capas, un manto de las ánimas de San Pedro, sin que quedase el menor arbitrio para poder celebrar y administrar los santos sacramentos a mis feligreses.”Paso entonces el culto a la Iglesia de San Martín de Pazó por siete meses.Luego de gestiones se comenzó el reparo y se remató en el maestro de carpintería de Allariz Juan Benito Fernández que fue el mejor postor en 940 rls vellón. El cáliz, copón y crismeras ajustados en 1300 reales aprovechando los desperdicios de la plata de los vasos sagrados que se foguearon quedando apreciados los nuevos en 640 rls (AHDOurense. 1.11.03 F/1)

1883 septiembre 24. Río de Villamarín. Iglesia parroquial. Incendio de la Iglesia. Comunicación de haberse incendiado la Iglesia.24 de septiembre a las 12 de la noche. Se salvaron los altares laterales, pero ardió todo el presbiterio, retablo y sagradas formas (AHDOurense 3867/076)

1902 septiembre 8. Trabazos. Iglesia parroquial. Incendio del retablo del Rosario. Solicitud del párroco para poder reconstruir la techumbre que se incendió al arder el Retablo de Nuestra Señora del Rosario. Ardió el retablo por un descuido (velas) el 8 de septiembre de 1902 con el las imágenes de la Virgen del Rosario, Santa Eulalia y Santa Lucía. (AHDOurense 3781/9)

1920. Vilaseca. San Román. Iglesia parroquial. Incendio del retablo mayor e imágenes

1920. En el inventario de este año se hace constar que el retablo mayor se había quemado y con él las imágenes de San Román y San Roque. Estando necesitadas de pintura por haberlas afectado el fuego las de la Purísima, Sagrado Corazón y San Blas. (AHDOurense 3906/10)

1954 septiembre 11. Rabal. Iglesia parroquial. Incendio de toda la iglesia. Un incendio destruye por completo la Iglesia de Rabal, salvándose únicamente el vestuario de la Sacristía, dos cruces de plata, un cáliz, una corona de la Virgen. El Siniestro fue causado al saltar una chispa de una lámpara de aceite. (Maribel Outeiriño. Historia en 4 tiempos. ‘La Región’, 11 agosto 2004).

(*) Archivero diocesano