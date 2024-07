Os recordos fabricados

Despedimos unha semana que para as autoras viguesas (e non só, porque acudiron tamén escritores de toda Galicia), estivo condicionada pola Feira do Libro que encheu a Alameda de libros e actos na que foi a semana máis calorosa deste 2024. Confeso que gardaba algunha dúbida de como respondería o público ante o dilema libros ou praia. En esencia, porque levamos desde outubro do ano pasado sumidos nunha especie de outono perpetuo, con pouca tregua. Mais tamén porque arrastrabamos a nefasta experiencia da anterior edición, cando se organizou na peonil do Calvario. A realidade é que o regreso da feira á Alameda foi un éxito, e ese éxito sempre está condicionado pola resposta do público. As librarías poden ofrecer os seus títulos, as persoas que escribimos podemos dedicar as tardes a presentar ou asinar libros, a carpa pode encherse de actos. Mais se non hai resposta do público lector, a feira non é tal. Os autores e autoras estivemos arroupadas pola xente que desafiou a calor dunhas carpas que concentran a temperatura coma un invernadoiro. Encantoume asistir a presentacións coma a de Furia, de María Reimondez, que organizou un ring en plena carpa, con nenas e mozas que boxean no ximnasio La Vieja Escuela, e nos fixeron unha exhibición magnífica, baixo as indicacións dos seus dous adestradores. Tamén a de Llerena Perozo e a súa nova novela Os anos tranquilos. O libro ábrese cunha cita de Christina Rosenvinge: “Los años tranquilos se olvidan. Los días sin sobresaltos, donde el tibio discurrir de las horas es un murmullo inapreciable, pasan de largo con elegancia y se van amontonando uno sobre el otro. La memoria se ocupa de entresacar con pinzas lo que resalta, lo extraordinario –sobre todo lo doloroso–, y lo enmarca para la posteridad. Así estamos hechos”. Esta frase, de maneira parella ás vivencias da protagonista da novela, deu pé a falar tanto durante a presentación coma no resto da noite sobre como funciona a nosa memoria. O extraordinario e o doloroso teñen a capacidade de gañar un lugar preferente. Por que nos custa lembrar as etapas felices, aquelas ateigadas de paz? Alguén me dixo que, en realidade, non esquecemos aquilo que Rosenvinge define coma “días sen sobresaltos”, que quedan coma un pouso no fondo da nosa memoria. Talvez sexa certo e funcionen coma a base sobre a que se sustenta o resto. A paz, no fondo da memoria. O resto, cambaleando sobre ela, coma unha columna que imos facendo medrar, feito a feito. Os recordos son estraños, porque temos a capacidade de crealos. Cantas veces lles sucedeu de verbalizar un feito, e que alguén dixera: “iso non sucedeu así”. Ou: “ti aínda non naceras cando pasou iso”. A forza de escoitar feitos –especialmente durante a infancia–, o noso cerebro transforma esas escenas en recordos fabricados. É curiosa esa capacidade que temos para ficcionar a realidade do que nos narran. Dóeme esquecer algunhas vivencias. Sei que é inevitable, mais hai unha amargura inherente ao feito de esquecer. “As cousas importantes non se esquecen, Ledicia”, insistíronme varias persoas amigas, dunha xeración distinta a miña. “De verdade que quedan aí, aínda que ti non o saibas”. Imaxino parte dos nosos recordos coma animais acazapados entre a marea do resto. Se a idade outorga unha perspectiva diferente do funcionamento dos recordos, cumprir anos concede unha especie de súper poder. O poder de atesourar as partes importantes de vida. De saber que está todo na cabeza, nalgún lugar. E supoño que, de cando en vez, asoma nunha especie de revelación. Loitar por non esquecer os anos tranquilos, por aprender a equilibrar na memoria o extraordinario e o doloroso cos momentos de paz, paréceme un xeito brillante de vivir. Facer resplandecer os momentos de tranquilidade, onde a vida é pracenteira coma unha corrente de brisa, para equilibrar os tempos difíciles. Velaí o reto.

