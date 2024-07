Cuatro Cosas

Ahí los tenéis: todos los ministros petrusianos exhiben una sonrisa de oreja a oreja. Sobre todo la de Trabajo, Yolandinha, que según avecilla está cada día más cerca del PSOE aunque la malas lenguas dicen que en la cúpula de Ferraz no quieren verla ni de lejos. Tampoco la patronal que echa cuentas y no le salen: las previsiones de la dama ferrolana pueden acabar con lo poco que queda de la economía. Porque diga lo que diga Petrus lo que va como un cohete es el número de los que no llegan a fin de mes. Ojo...

Ya, ya, el pajarillo es consciente de que las cifras del ministerio parecen optimistas. Malas, no son, pero ocultan las típicas jugadas de Díaz: disfraza a los parados de “fijos discontinuos”, a los que van en grupo ERE, y a los que no tienen chollo les da un subsidio que no llega ni para comer. Siempre y cuando, claro, no vayan a papear a la cafetería/comedor del Ministerio de Trabajo, donde –dicen– las cigalas salen más baratas que los cacahuetes. Pero ya ni así puede Yolandinha aumentar los votos del proletariado. Se habla de que su próximo destino sería Ruanda. Para hacer patria. Uf...

Por cierto, hablando del rojerío conviene insistir en lo del taifato del PSdeG. Sobre todo el de Compostela, donde el secretario de la agrupación local, que tiene un par, sigue en sus trece y desafía al escalafón. Cuenta Anacleto que Xotaerre se lo piensa antes de firmarle el pasaporte pero hay quien presiona para que firme el papel y lo integre en la cofradía de los fieles difuntos. Lo que ocurre, también, es que ahí hay ya tantos que no caben ni en la procesión de la santa compaña. O sea, que sobran fantasmas. Van a tener que convocar unos exámenes para entrar. ¿No...?

Hablando de fantasmas, el que está ascendiendo en el escalafón es el comisionado para el Corredor Atlántico. Desde que llegó, el susodicho no ha pegado clavo: no se conoce el proyecto final en su totalidad, ni la ficha de su remate, ni quien va a soltar el fajo de billetes que se necesitará, ni –ya puestos– quién se llevará el mérito, si este Gobierno o el que viene. Mientras tanto, en el Mediterráneo están a punto de llevar al cura con el hisopo para cuando se abra la vía. En definitiva, que se va haciendo aún más cierto lo que dijo Machado sobre las Españas: que eran dos, pero al paso que va acabarán siendo cuatro o cinco si se tiene en cuenta que León también existe, Zamora lo mismo, Teruel otro tanto y así hasta que la imaginación no proporcione más ideas. ¿Capisci...?