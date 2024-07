Reunión de antiguos alumnos de Salesianos

Una foto muy equilibrada, en la que increíblemente aún con tanta gente nadie aparece mirando a donde no debe. Todos en atenta formación. Son los de la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos en excursión a Ponte de Lima y ante la escultura dedicada al folclore, a orillas de ese río, aquel del olvido que asustaba transportar a los romanos. Y no faltó visita a la Quinta Lago dos Cisnes.

¡Bendito el turismo que nos llena la caja pero sabed que nos desencaja!

¡Qué buenas noticias de empleo las del turismo que se espera en Galicia! Ayer mismo, en un bar de Mérida, en el teatro, una pareja hablaba de sus próximas vacaciones en Cangas, Ons... Bueno, no quiero ser aguafiestas pero los nativos pagaremos la masiva invasión turística (no quiero decir incursión bárbara) como ya se sabe. Imposible hallar vacías esas calas de Monteferro que eran nuestro refugio. O esa playa de Limens en que anteayer mismo, un miércoles, pudo disfrutar Pepín Estrada pero a las 10 de la mañana porque a las 12 amenzaba ya lleno. Simplemente llegar al Morrazo en coche será una odisea ¿Y aquella idílica isla de Ons de cuyas soledades medio hippies disfrutamos tantos años? Sigue preciosa, verde, frondosa y llena de hortensias pero el primer día de julio ya se advertía que sigue siendo un paraíso pero más globalizado, con más camareros pero ya no nativos y apuesto que la señora Palmira, premio a la mejor pulpeira de Galicia, no tendrá tiempo ya para sentarse contigo de noche mientras cenas a contarte leyendas de la isla porque no dará abasto en la cocina. De Samil, ya ni hablar, porque esa bella playa es plaga humana en verano. ¿Por qué se habla del turismo sostenible? Bueno, si la caja es lo importante, paguemos los nativos por ella.Y no hablo de precios que se disparan.

Una expo de fotografía de la EDAF

Yo le propondría a Tony Vacas, director de la Escuela de Arte Fotográfica de Vigo que convoque para verano un concurso que señale nuestra masificación en estas playas nuestras antaño tan disfrutadas. Por de pronto, me cuenta que en su Zona 5 EDAF -Escuela de Arte Fotográfico (Isaac Peral 12 patio interior) inauguran el sábado a las 19 su “Exposición Anual” de los alumnos y alumnas del curso 2023-2024 en la que se expondrán trabajos sobre diferentes géneros fotográficos, con diferentes técnicas, tratamientos visuales, ensayos y proyectos de narrativa fotográfica.

Una cita con el disco de vinilo

Tiene La Casa de la Abuela, antiguo Linterna, pero ha tenido El Gran Sol, Estación 34, En el límite, Vanitas… pero es antes de nada un melómano. Hoy y mañana en La Casa de la Abuela (Zapateira 8 Canido), donde tiene sus rastros de arte, libros … abre su Feria del vinilo (10 a 14 y 16 a 21). Allí puede estar de Bob Marley o Cohen a Mary Trini. Sed vinílicamente felices.

Y un concierto lírico con flores

Pero si os gusta la canción lírica con aroma a flores podéis ir hoy mismo al Multiusos de Redondela, donde a las 20.30 se inicia el concierto A noite das flores que organiza al Coro de Voces Graves de Vigo y a cuyo codirector, Jesús Fontenla, se lo dedican por su reciente fallecimiento. Animáos porque esa visita cultural os da una coartada para daros un regalo en forma de cena en la hostelería de la zona. La parte musical, intercalada con poemas sobre flo res escritos por mujeres, estará interpretada por el barítono ucraniano Mykta Burtsev acompañado al piano por José Manuel Fernández, además de la intervención coreográfica de una pareja de baile del grupo O Fiadeiro, de Vigo.