App, porno y menores

Esta semana hemos podido leer la noticia de que con el comienzo del nuevo curso después del verano, el Gobierno aplicará una ley para instalar una aplicación en los teléfonos móviles que regule el uso de contenido pornográfico en menores de edad. Algo un poco más elaborado que los “controles parentales” actuales.

Creo que existe unanimidad entre todas las personas (habrá alguna excepción extraña) que no es conveniente, ni sano, ni apropiado que niños y niñas consuman pornografía, vaya esto por delante, pero ahora en estas lineas abrimos debate sobre si una aplicación digital obligatoria es la solución o parte del problema. Pongamos la información encima de la mesa:

¿Qué es la cartera digital beta?

Un sistema de verificación de la mayoría de edad en acceso a contenido adulto en internet, y lo de la cartera digital, es el nombre que se ha elegido para una APP que efectivamente tiene pinta de ser un tarjetero o carterita pequeña, y sirve para acreditar si la persona que entra en una web o portal es mayor de edad. Funciona con un sistema en dos pasos, el primero tener acreditación de DNI Electrónico, Cl@ve etc, y el segundo paso cuando se acceda a un contenido para mayores de edad escanear un código QR. La verdad es que parece complejo, probablemente para mí, o para mi madre, ahora bien: me pregunto si lo es tanto para un chico o chica acostumbrado desde siempre a lidiar con tecnología, porque probablemente para un menor sea algo sencillo y probablemente un desafío jugoso.

El propósito es claro: impedir que personas menores entren en contenido inapropiado, repito una y mil veces que eso tiene lógica, pero en mi opinión es pura ficción, esto no es como la prohibición de fumar en ciertos espacios, internet tiene normas distintas que juegan con el anonimato y la picaresca digital. Hace unos días me llegó un SMS diciendo que tenía una multa de tráfico y que clickara en un enlace para pagarla, ¿Te ha llegado a ti? Seguramente sí, pues bien tenía pinta de estafa y lo era. Investigando un poco ese y otros ciberataques están orquestados por jóvenes muy jóvenes. Hecha la ley hecha la trampa.

Bloqueo vs Educación

La mente humana es bastante apañada cuando encuentra bloqueos y trampas en el camino, cuando algo es “prohibido” comienza a ser el doble de estimulante. En general, en la mente infantil y adolescente existen una reacciones comunes habituales como son la resistencia, la frustración, la ira y el enfado; en la resignación y la tristeza en algunos casos también se puede encontrar debate y reflexión, pero esto pertenece más al área “adulta”.

Ya sabéis que pienso que el primer paso para manejar estas situaciones se encuentra en la educación sexual reglada. Me encuentro cada día casos de jóvenes entre los 18-30 años que basan su comportamiento sexual y afectivo básicamente en lo que han visto en internet, comentando con su entorno que también se nutre de las redes sociales y de la pornografía, etc. Cuando una persona tiene información es libre, tiene autonomía para decidir el control de su vidas y del contenido que consume. Ahora mismo les estamos mandando una prohibición sin explicarles bien los motivos y los riesgos que están asociados a la conducta de visualizar pornografía, y eso sí puedo asegurarlo porque no existe una Educación Sexual académica en colegios e institutos. Se suele asociar este tipo de mensajes con la “libre moral”: “Mi hijo/a es muy infantil, le váis a hablar de sexo y se va a convertir en promiscuo/a”. Esta frase la he escuchado literalmente a una presidenta de un AMPA para evadir una propuesta de Educación Sexual Afectiva en un instituto.

La información es para poder elegir. En el colegio me enseñaron que tenía la opción de ser monja y dedicar mi vida a Dios, lo entendí, lo respeto, pero no elegí ese camino; si me apuras esa si era una enseñanza moral y que podía condicionar a escoger un camino concreto. Los programas de educación sexual enseñan TODO: Riesgos y también Beneficios, no solo existen las prácticas sexuales, sino las emociones asociadas, la realidad y no tanto la ficción que puede ser un clip pornográfico, y cómo se contradice con una sociedad igualitaria y justa.

Veremos cómo evoluciona esta ley, y aquí estaremos para comentar y hacer autocrítica si fuera necesario. Como siempre nos leemos y escuchamos en www.saludplacer.com.

¡Hasta pronto, placeres!

