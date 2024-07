Puigdemont habla de mafiosos

El prófugo declarado en rebeldía Carles Puigdemont se las prometía muy felices tras haberle garantizado Sánchez la amnistía a cambio de la investidura. Confiaba en volver a Cataluña aclamado por el independentismo proclamando la derrota del Estado de derecho que él mismo en compañía de otros intentó truncar sin éxito largándose de España escondido en el maletero de un coche. No será así, al menos por ahora; el Tribunal Supremo lo ha impedido utilizando precisamente en su contra la malversación que la controvertida ley pretendía borrar supuestamente por no existir un beneficio personal de los golpistas del procés. En cambio, sí existió, según los magistrados del alto tribunal, ese provecho, ya que los encausados en vez de pagar con dinero de su bolsillo los gastos del proyecto independentista lo hicieron recurriendo a los fondos públicos. No solo te convierte en malversador llevártelo crudo, sino también ahorrar en bienes patrimoniales propios para cargarles los gastos de un procedimiento ilegal a otros. Lo mismo da que da lo mismo.

El caso es que ahora se abre un largo paréntesis para los recursos y habrá tiempo de averiguar hasta qué punto Puigdemont se considera estafado por Sánchez para seguir apoyándolo en la legislatura o bien retirándole el apoyo. Sánchez, a su vez, tratará de convencerle, volviendo a poner en funcionamiento la ingeniería jurídica amiga hasta ahora fallida de que el TC podrá remediarlo gracias a esa “mayoría progresista” que controla presuntamente a su favor Cándido Conde-Pumpido. Hay quienes mantienen que no parece fácil darles la vuelta a los sólidos argumentos del Supremo teniendo en cuenta que los motivos en los que el alto tribunal se basa para desactivar la amnistía se encuentran en la propia ley, precipitada, incoherente y mal resuelta. Mientras tanto, el Tribunal Supremo mantiene la orden de detención contra Puigdemont, que ha llamado a los jueces “la toga nostra”, un insulto de lo más chocante viniendo del jefe fugado de una organización que es investigado además por terrorista.

Suscríbete para seguir leyendo