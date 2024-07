Un Perte para Marruecos y un CSIC para olvidar

Quizás conoces esa frase que dice “nada más tonto que tratar las cosas serias de manera frívola, del mismo modo nada hay tan divertido como tratar de un asunto baladí sin dar sospechas de que lo sea”. Es de Erasmo de Rotterdam, uno de mis preferidos. Voy a quedarme con la primera parte porque me ha venido a la cabeza a resultas de cómo ha gestionado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) el caso de la desaparición de Carmen Fernández.

En previsión de que no estés al tanto, deja que te haga un pequeño resumen. En septiembre de 2023 desaparece una mujer a bordo de un oceanográfico del Estado, el García del Cid. Trabajadora a bordo que había denunciado una agresión sexual en el pasado y que había solicitado, sin éxito –como ha manifestado el abogado de la familia—, un traslado de buque. No solo no hubo diligencias judiciales que pudiesen aclarar lo que sucedió a bordo, sino que el CSIC tampoco procedió después a una investigación interna. Y, a la postre, ha optado por desguazar el oceanográfico –lo mandó a un astillero asturiano aún sin haber lanzado una licitación a tal efecto– y despedir a su plantilla. Once personas que se convertirán, y así lo han denunciado todos los sindicatos con representación en esta entidad, en las protagonistas del primer ERE extintivo en la administración general del Estado.

Lo dijimos en un editorial y en FARO somos consecuentes: seguiremos vigilantes. Una institución como el CSIC ha de dar ejemplo y, aquí, no lo ha hecho. No lo está haciendo.

Otra cuestión: los Perte, que he tenido que buscar que son las siglas específicas de “proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica”. Piensa que ayudas a un potencial cliente a comprar unas cestas para que te compre muchos kilos de manzanas y puedas seguir plantando y vendiendo fruta a futuro, porque genera empleo y todas esas cosas; entonces va y, con esas cestas pagadas en parte con tu dinero, se va de compras al mercado que te hace la competencia, que además es más barato porque el tema laboral y de seguridad alimentaria pues ya si eso otro día.

Aprecio la determinación de la conselleira Lorenzana por haberlo dicho a las claras.

Estamos concediendo ayudas públicas a empresas tractoras sin fijar un solo requisito mínimo de generación de riqueza adicional –empleo, compras a proveedoras—en el territorio. En Marruecos, Argelia, Portugal… estarán de fiesta.

La frase que te mencionaba al principio es del Elogio de la necedad, por cierto. ¿A que no parece del siglo XVI?

Feliz semana.

