Victoria y Albert, afianzados

¿Con quién se vio la sobrina de los reyes? Con el catalán Albert Arenas. Son amigos desde hace más de cuatro años, pero no fue hasta el año pasado que todo cambió. Desde febrero del 2023, Victoria Federica y Albert mantienen una relación intermitente. Los que les conocen aseguran que la atracción que sienten es evidente, pero que la distancia siempre ha sido un problema para ellos. Ella vive en Madrid y él está entre Barcelona y Girona.

Pero, ¿quién es él? Tiene 27 años, es piloto de motos y en 2020 fue campeón de Moto3. Su nombre lleva tiempo sonando como pareja de la nieta de los eméritos. Los paparazis los captaron saliendo de fiesta por Madrid y vimos unas imágenes muy cómplices de lo que en aquel momento fue un flirteo muy incipiente. Los amigos de ambos comentaban que se gustaban, pero que no tenían nada serio, muy de milenial, vaya. Pero llegó mayo y la hija de la infanta Elena asistió al campeonato de MotoGP en Jerez. Vic, como la llaman sus amigos, había pasado unos días en la Feria de Sevilla y antes de volver a casa pasó por Jerez para ver competir y animar a su amigo. Estuvo en las gradas aplaudiendo y también tuvo pase especial en los boxes del equipo Red Bull. Albert no tuvo mucha suerte y quedó octavo.

Desde entonces no han dejado de verse. Las escapadas de Victoria Federica han sido habituales y para los compañeros de trabajo del piloto no es extraño verla de vez en cuando. Para ellos, la relación, a pesar de ser muy esporádica, siempre ha estado muy naturalizada y tienen la sensación de que nunca han dejado de ser algo más que amigos. ¿Pareja? Quizá no. ¿Un rollito? Pues se acerca más a este concepto. Bueno, se acercaba porque con las averiguaciones que hemos hecho sobre su visita a Girona parece que algo ha cambiado.

Victoria Federica y Albert estuvieron paseando y disfrutando de Girona durante el fin de semana pasado. El domingo se celebraba la verbena de San Juan con infinidad de fiestas en todo el territorio. Albert no pudo desfasarse mucho porque se escapó a ver la carrera de la Fórmula 1, que tenía lugar en Montmeló. Pero el resto del tiempo sí que lo pasó con su amiga. Parece que de un tiempo a esta parte, sus agendas han estado más coordinadas, pero nadie se atreve a asegurar que son novios, sobre todo porque a ellos mismos la presión mediática que comporta ese compromiso no acaba de jugarles a favor. Si las cosas siguen así, este verano podrían protagonizar más de una portada en las revistas.

Desde que acabara su relación con el DJ Jorge Bárcenas, con el que estuvo tres años, muchos han sido los nombres que han entrado en las quinielas como posibles parejas. Ella aseguró en más de una ocasión que solo quería divertirse y que no entraba en sus planes volver a tener una relación con nadie. Durante este tiempo han sonado nombres como el torero Gonzalo Caballero, el domador de caballos Santi Serra, el empresario catalán Alex Recort y el modelo Miguel Jiménez Pimentel. Ninguno ha ocupado ni ocupa el lugar tan especial que tiene reservado Albert Arenas.