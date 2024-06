Una pesquera que dice adiós (y no queremos contar más)

Como has podido leer, la conjunción de reveses que ha complicado la vida a muchas industrias de la pesca en los últimos meses se ha cobrado una baja definitiva: Videmar. Era una empresa relativamente joven que, como han hecho últimamente los grandes referentes del sector, optó por invertir en origen con el despliegue de flota propia en Namibia y Argentina. No tengo elementos de valor para concluir por qué hubo una ruptura entre los socios o por qué plantear una liquidación voluntaria, máxime cuando el buque que opera en África −esto te lo puedo anticipar−, el Isjborn, va a seguir vinculado al CEO a través de otra compañía local.

En todas las actividades hay purgas cuando vienen mal dadas: se han producido en la pesca, el naval, la construcción o el textil. Es como la vida misma: nacer, reproducirse y, con suerte y a muy largo plazo (me refiero a las empresas), morirse. Mantener una sociedad en estado vegetativo no crea riqueza y solo detrae tiempo y fondos (a menudo públicos).

Me han dicho en los últimos días que hay informaciones mías sobre procesos concursales o reestructuraciones que han generado malestar −pregonado con algunos aspavientos− entre empresarios concernidos. Soy consciente y no es plato de buen gusto toparte con según qué caras o comentarios −no soy un holograma−, porque obviamente no es fácil leer que tu empresa va a la quiebra, que un acreedor va a demandarte, que has despedido a equis personas… Pero es nuestro trabajo. Y sé que lo hacemos bien; no infaliblemente, que la vanidad se me da −por suerte− muy regular. Porque un día tocan noticias que dan miedo y, al siguiente, otras que provocan orgullo. Solo piensa que en el pasado habrás leído con interés informaciones de compañías, quizás incluso competidoras, con serias dificultades económicas, como puede ser el escenario que encares ahora tú. No era antes ni es ahora agradable, y menos para un periódico que defiende en todo momento a sus industrias, dar cuenta de los baches de proyectos o compañías que has disfrutado viendo crecer.

Le tomo por bueno lo apuntado por el presidente de Conxemar, Eloy García, de que no hay crisis en el sector mar−industria. Que no queremos contar más tristezas.

Feliz semana (y/o vacaciones).

