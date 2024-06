Hoy traemos el júbilo de Silva y a los del Club Palmeiras

A ver, ¿cuál de los dos grupos de vigueses transmite mayor alegría? Son todos veteranos, todos han tenido una larga vida dando el callo en el trabajo, en la familia... con sus sinsabores, peto también reivindican el placer y la fraternidad cuando se juntan con los suyos. Arriba, fiesta por la jubilación de Silva, tras 50 años como fontanero, en su casa de Freixo, entre bombos, acordeones, tambores y gaitas. Abajo, gente de esa gran familia que es el Club Palmeiras desde 1974, tras atacar un cordero “a foda de Monçao” en el restaurante vigués As Cunchas y revivir batallas de aquel fútbol vigués sobre tierra y entre madrugones, con recuerdo especial para Juan Regueiro.

De cuerda, electrónica y con Serrat / Fernando Franco

Rueda y Caballero: adiós a tanto quejido lastimero, tanto emotivo vibrato

No podían levantarse ayer los vigueses con mejor noticia: Xunta y Alcaldía de Vigo fuman la pipa de la paz. Poner fin a ese atasco emocional, a esa socorrida victimización de una parte por las diabólicas fuerzas del otro, a esa polarización desenfrenada de la política... era una necesidad. Alfonso Rueda y Abel Caballero salieron por la puerta grande. Esperemos que no vuelvan a caballerizas. Sobraba tanto emotivo vibrato, tanto ayayay, tanto quejido lastimero salpicado de algún grito de conquista. Discrepar cuando es menester pero sumar fuerzas cuando es posible: he ahí la clave que interesa a los ciudadanos.

Aquel Fraga que cerró en 2001

Otra noticia, la adquisición del teatro-cine Fraga por Xunta y Diputación, alienta el futuro cultural de los vigueses. ¿Qué hacer con tamaño contenedor en el corazón de la ciudad? ¿Qué vida dar á este muerto que expiró en 2001 con cine, Lara Croft, y teatro poco antes con la Mostra de Arte Escénica (MOARE)? Fueron siete puestas en escena de primer orden de los distintos géneros teatrales: comedia, clásico, contemporáneo, musical, intriga, vanguardia... de los autores Noel Coward, Calderón de la Barca, Shakespeare, Rudol Sirera (en versión galega de Blanco Gil), Blas de Laserna, Susan Hill y Offenbach. La asistencia fue masiva y la MOARE fue dirigida por Maximino Keyzán, que anda ahora escribiendo una pieza teatral. En MOARE participaron artistas como Emilio Gutiérrez Caba, Mº Luisa Merlo, Antonio Vico, Blanco Gil, Lola Herrera… Adiós con cine y teatro, que fue su condición en vida.

De cuerda, electrónica y con Serrat

¡Alegráos los amantes de la música porque hoy comienza en la isla de San Simón el Festival Internacional de música de cuerda y violín popular! Bien por Alfonso Franco y los suyos. ¡Alégrense también los que pueden gozar de la música electrónica porque hoy también desde las 17.30 horas tienen en el jardín botánico Fundación Sales una propuesta para todos los públicos. Bien por Begoña Arana y Cristian Penelas. Y prepárense los fieles a Serrat para mañana viernes, porque a las 21 horas tendrá su homenaje con un cuarteto: los jazzeros Alberto Alonso y Baldo Martíne y los magníficos todoterreno Alberto y Andrés Cunha . ¿Os imagináis revivir su repertorio? Todos precisan entrada, la cultura no es gratis.