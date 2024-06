¡Gloria al podcast del IES Politécnico!

¡Ahí veis en foto de Aser Álvarez , ufanos con razón, a alumnos de primero de Bachillerato del IES Politécnico de Vigo! ¿Cómo no van a estarlo si los acaban de subir a escena en el Rosalía Castro de Santiago tras darles el primer premio escolar de podcast en gallego Xosé Mosquera Pérez “O vello dos contos” convocado por Arraianos Produccions? ¡Felicidades por este premio al podcast titulado “Luisa Villalta, un ruido provocado”, cuyo primer puesto compartieron con el IES de Melide! Víctor Freixanes, presidente de la Real Academia Gallega, estuvo allí con ellos, así como su profesor, Kike Estévez, al que veis de gaiteiro y Vello dos contos, igual que veis a Valentín García, secretario Xeral de Política Lingüística, a Loliña Mosquera, hija del que fue la primera estrella mediática de Galicia, Xosé Mosquera. ¿Y el del sombrero? Pues el mismo Aser Álvarez (Arraianos) que hace de Pazos, otro primer speaker de la radio en Galicia.

Tras casi 100 años, se marchan de Vigo las 4 últimas carmelitas del colegio

En octubre de 2022 daba cuenta aquí con pena de la marcha de los 6 últimos jesuitas del Colegio Apóstol Santiago de Vigo: Bailón y Santos (que al final quedaron en la ciudad), Combarros, Mazón, Cabada y Fernández. Hoy, con pena también, doy cuenta de la marcha de las últimas 4 monjas carmelitas vedrunas del Colegio María Inmaculada de Vigo, por el que pasaron unas 80 en su historia y donde llegaron a ser 30 en tiempos de más florecimiento vocacional. Puede que se queden en verano mientras se deciden sus últimos destinos pero ya no volverán a verlas los alumnos a principios de curso, destinadas a distintos centros de la orden. La crisis de vocaciones está haciendo mella en instituciones religiosas que fueron referencia educativa de anteriores generaciones de vigueses, en ese paisaje de hábitos y sotanas que fue parte de nuestra mirada. Los jesuitas estaban a punto de celebrar el 150 aniversario del colegio en Vigo y a las carmelitas le faltan dos años para el cien aniversario del suyo.

Adiós, paisaje de hábitos y sotanas

De su vinculación con Vigo dice el que fueran elegidas para el vídeo del himno del Celta con Tangana, y los alumnos formaran una marea celeste cantando Oliveira dos cen anos. El 12 de julio se celebrará una misa de Acción de Gracias para mostrar todo el agradecimiento que las Carmelitas sienten con Vigo y lo mucho que siente que se vayan la comunidad educativa. Vigo no pierde el colegio ni su orientación pero, igual que a los jesuitas hace dos años, pierde ahora la presencia de las carmelitas.

Jesuitas, entre viejos camaradas

Y ya puestos en onda educativa y si es menester religiosa cuento que hace unos días La Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Apóstol Santiago de Vigo (PP. Jesuitas), organizó el Día del Antiguo Alumno al que asistieron cerca de un centenar de exalumnos procedentes de distintas ciudades de España. Estaba contento Carlos Espinosa, mantenedor de la llama que une a alumnos y colegio. Con pena digo que no pude asistir a este encuentro en colegio del que guardo memoria afectiva como alumno desde mi más tierna infancia, pero sé que estuvieron por allí en el orden representacional el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, que es hombre que no falta allí donde le reclaman; Luisa Sánchez, vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra y Olga Alonso, concejala de Educación del Ayuntamiento de Vigo. Sabemos que el acto principal consistió en un discurso-documento de Antonio Heredero titulado “En hombros de gigantes”, referido a la cantidad y calidad de los jesuitas que trabajaron en el colegio de Vigo. Y que no faltó una comida en ese frontón del colegio donde tantos nos hemos desgañitado entre pelotas, y no solo vasca. ¡Qué tiempos aquellos en que en nuestro entorno colegial florecían las sotanas, y qué diferencia con estos en que sigue el colegio pero sin los religiosos por anemia vocacional, sin que nadie pretenda expulsarlos, como pasó en la República.