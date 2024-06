Estos días, parte de la ciudad de Pontevedra y sus representantes políticos han celebrado el vigésimo quinto año consecutivo que el señor alcalde lleva en su puesto. Tiene un mérito indudable, sobre todo si se tiene en cuenta que el suyo no solo se centra en la duración sino también en el dato de que en todo ese tiempo no ha conseguido ni una sola mayoría absoluta. Si que encabezó alguna lista más votada, lo que habla de una capacidad de alianzas notable. Eso demuestra que supo y sabe demostrar margen para el entendimiento incluso con aquellos que ideológicamente están lejos de su nacionalismo radical.

Todo ello, que son datos positivos, tiene una parte que no lo es: la excesiva –en opinión personal– duración de don Miguel Ángel en su puesto. Una duración democrática, sin duda, pero que encierra inconvenientes tan serios como que puede acabar, y hay indicios de que así ocurre ya, en una sensación de que en lugar de administrar un municipio aparenta ser su propietario. Por eso, precisamente se alzaron voces en la política estatal que defendían la limitación de plazos de mandato a un máximo de ocho años.

Ha habido, y hay, casos muy conocidos en los que el señor Fernández Lores respondió a peticiones incluso de sus aliados con la típica frase de “mientras yo sea alcalde eso no se hará” refiriéndose a la reapertura de un paseo o a cambios en su política relativa a la capacidad que la ciudad tiene para afrontar cambios en el tráfico de vehículos. Una cuestión esta en la que cuenta con un aliado sorprendente: el PSdeG. Y sorprende ese acuerdo, porque el entonces candidato socialista a la alcaldía puso condiciones en teoría claves para la colaboración que, pactadas en principio con el alcalde, fueron rechazadas posteriormente por él.

El fondo del asunto, aparte las anécdotas más o menos indicadoras de poca seriedad entre los aliados, es la de los plazos de duración de los mandatos democráticos. Ya se citó que en los albores de la Transición se abrió un debate sobre si convendría limitarlos o no. Incluso hubo quienes, como don Manuel Fraga afirmaron solemnemente su disposición a un máximo de ocho años consecutivos, pero la práctica política nunca ratificó ese compromiso. A nivel de España, y a nivel de partidarios de un máximo de dos plazos de cuatro años, solo cumplió Aznar.

Ahora, el cuarto de siglo en la alcaldía que conmemoran el Bloque, sus aliados y sus simpatizantes, retrotraen el asunto y lo hacen actualidad. Desde un punto de vista particular, quien lo expresa considera que 25 años son demasiados años por muy democráticos que resulten. Sobre todo porque, en ese plazo aparecen los ya citados indicios de autocracia, y eso no es bueno. También porque ese tipo de estancias son casos muy poco frecuentes en un sistema como el vigente aquí: hasta ahora solo aparecían en los que procedían del franquismo. Y ese origen no reúne precisamente motivos de satisfacción. No es el caso pero hay quien podría pensarlo.