Kafka arrevoa

“Cando Gregor Samsa acordou de soños inquedos, achouse, na cama, transformado nun bicho monstruoso”. Así comeza a noveliña "Die Verwandlung" que Franz Kafka publicou, en alemán, en 1915. Deste autor checo celebramos, este ano, o centenario da morte. Ten sido común, entre comentaristas, o perturbar a natureza onírica do argumento explicándoo en termos históricos, existenciais e de biografía persoal. Tamén se debaten aspectos minúsculos e laterais.

Era ou non un insecto aquilo no que se converteu, tras unha noite de pesadelos, Gregor Samsa? Se o escritor pretendese que si, podería deixar escrito insekt en lugar de ungeeziefer ou sexa "bicho” sen nome específico. É certo que o novo corpo de Samsa, coas súas moitas e rebulideiras patiñas, non suxire as necesarias seis extremidades que a ciencia lles esixe aos artrópodos para seren clasificados coma insectos. Na mesma liña, Kafka escolleu por título "Die Verwandlung" (“A Transformación”) no lugar de “Die Metamorphose”, o que condicionaría todo o relato suxeitándoo por demáis á ciencia zoolóxica. Certo que, a descripción audaz que Kafka nos fai do Samsa animalizado,pode levarnos a un coleóptero ou escarabello, pero velozmente se acumulan datos para a indefinición no horror.

"Seguiremos tratando de Kafka motivado ao centenario da súa morte física e da súa permanencia no centro da ficción contemporánea"

A visión dun insecto parece dominar entre todos os ilustradores do libro. Eu teño visto escarabellos, e mesmo vacalouras, potentes e de patas nada fraxeis nin inxeis, nas capas de moitas edicións. De todas, eu prefiro unha destas portadas (a de "Anaconda", Munich, 2024), na que o modelo fotográfico foi o dun necrophorus vespertilius ou “insecto enterrador” cuxos costumes poden seren considerados humanamente atroces. Tal imaxe relaciónase ben coa néboa de crueldade absurda, alleamento e fatalidade que envolve a obra de Franz Kafka.

Do mesmo xeito, esta narración vai nunha enxurrada mítica na que as metamorfoses de persoas en animais son algo universal e protagónico. Por outra banda, sendo eu novo, lin nun ensaio de Charles Moëller, que o apelido Kafka procede do nome común que en checo significa “corvo”. O que me incita a evocar a lenda e realidade desta ave sabia e capaz de imitar sons humanos. Durante un tempo, non puiden evitar, cada vez que xurdía no recordo a figura de Kafka, aqueles bos versos de Antonio Torrado, poeta galego do século XVII que brillara nas Festas Minervais compostelanas: “Fala o corvo. Escoiten todos: /Eu veño con asas negras/cortando os ventos de lonxe/ para chegar a esta festas”.

Seguiremos tratando de Kafka motivado ao centenario da súa morte física e da súa permanencia no centro da ficción contemporánea. Alfred Hitchcock teimou por introducir paxaros e paxarotes nesta columna e, ao final, conseguiuno.

