Financiación autonómica: proponiendo desde Galicia

Mañana el Foro Económico de Galicia presenta en el Congreso de los Diputados su primer informe en clave española. Estamos convencidos de que Galicia, por dimensión, por capital humano y porque los gallegos se sienten cómodos y a gusto en su condición de españoles, debe desempeñar un mayor protagonismo en los debates nacionales. Así que, con toda la modestia, pero cargados de ambición, asumimos la tarea.

Comenzamos por la financiación autonómica. La formación de gobierno en Cataluña ha vuelto a situar este asunto en primer plano. Pero no olvidemos que llevamos ya casi 10 años con el modelo caducado y siete con las propuestas del libro blanco para la reforma en el que algunos estuvimos enfrascados seis intensos meses. Contamos con diagnósticos y propuestas. Sabemos que no precisamos rupturas y revoluciones, pero sí ajuste fino por doquier; que la solución no es extender el modelo de concierto, sino la negociación multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sabemos también que algunas cuestiones son esencialmente políticas, porque definen el modelo de país y la España del futuro. Me refiero, en particular, al grado de redistribución interterritorial que queremos para los próximos años. Y sabemos que la clave de todo está en una palabra: empatía.

Cada territorio de España tiene sus particularidades que justifica que se demande cuestiones singulares. Pero cuando lo vemos desde la objetividad y la distancia, lo normal es que algunas cosas sean más llamativas, urgentes o evidentes que otras. Por eso, no seremos capaz de resolver la financiación hasta que en cada comunidad autónoma recuperemos la empatía por el resto de España y que entendamos que vivir en un país de estructura federal, como es España, exige que a veces llevemos puesto el sombrero autonómico y otras que toca portar el sombrero español.