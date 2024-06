Aprender de los buenos: el premio es el equipo

Como hoy es mi cumpleaños, y también el de Julio Pérez, jefe de Economía de FARO, voy a compartirte algo diferente. No solo porque celebremos una efeméride, sino también porque este miércoles escuché cosas que me gustaron mucho y me van a servir para un propósito que tenía pendiente desde hace semanas.

Ayer estuvimos, participamos y dimos cobertura a la entrega de los primeros Premios Banco Sabadell, en los que colaboró Prensa Ibérica Galicia. Y me quedé con dos mensajes, que casi diría que fueron unánimes entre los galardonados: nuestros éxitos tienen detrás a muchas personas, y todos parten de unos orígenes que no debemos olvidar.

Y así coincidieron el bueno de Paco Puga, Adolfo Domínguez, Hijos de Rivera o la CEO de UARX Space, Yanina Hallak. Y yo, que soy muy de tomar nota de los buenos, me acosté contenta de saber que estoy siguiendo la buena receta.

Economía Cada jueves, Lara Graña, redactora jefe de Faro de Vigo, analiza las claves de la actualidad económica Me apunto

Porque sé que he conseguido muchas cosas gracias a mi trabajo, pero también que no habría podido lograr muchas otras sin la participación y confianza de personas que me rodean o lo han hecho en el pasado. Juan Carlos Da Silva lo hizo cuando yo acababa de llegar a esta casa y me embarqué en la madeja de Pescanova, nada menos, y creo que con 26 años recién cumplidos; Rogelio Garrido, cada día −y es muy a menudo− que le planteo temas que dan quebraderos de cabeza; o Irene Bascoy, que fue quien me llamó, un lunes de carnaval, para hacerme una entrevista tras la que llegué a Chapela. Agua pasada no mueve molino, dice el refrán; pero, aún así, lo movió en algún momento, y yo nunca lo olvido.

Pero, con su permiso, hoy no quiero más que poner en valor a otras personas, porque trabajo con el mejor equipo de periodistas de información económica de Galicia. Es que fíjate quiénes son. Julio, sagaz de los buenos, generoso de los mejores; Adrián Amoedo, un fenómeno y puede que la persona con más empatía que haya conocido; Jorge Garnelo, el chaval (es el más joven) infinitamente curioso −es la mejor cualidad de un periodista− y versátil.

El esfuerzo hecho estos días pasados es una muestra más de que, cualquiera que sea el reto que se nos plantee por delante, siempre tendrá el empeño de hacerlo lo mejor posible. Y este dio un resultado perfecto. Échale un ojo y ya me dices.

A ellos, gracias; para ti, muy feliz semana.

Suscríbete para seguir leyendo