Llaman la atención los datos que acaba de publicar este periódico a cerca de la brecha que entre los salarios de los trabajadores y los beneficios empresariales no deja de crecer. Algo que sobrepasa en detalle, porque procede recordar que una buena parte de los negocios en Galicia pertenecen a las pyme, que por su tamaño no deberían presentar unas diferencias demasiado elevadas. El problema no está en que ganen dinero el comercio u otros sectores de la economía del país, sino en que quienes trabajan en ello ven reducidos sus ingresos, y eso constituye también una brecha social. Lo que es perjudicial para el país entero.

No se trata de descubrir el Mediterráneo, sino de incidir en algo que se repite como advertencia. Porque si esa brecha sigue creciendo muy poco de bueno habrá que conservar y, por lo tanto, llegará el momento en que las protestas por tal situación lleguen a la calle. Seguramente a través de los sindicatos y sus convocatorias, que por ahora se limitan a cuidar del Gobierno central y, de vez en cuando, fustigar a quienes se le oponen. Una actitud que no provoca sorpresa, dicho sea de paso, porque es la habitual cuando la gobernanza está en manos de la izquierda y la oposición en las de la derecha.

Es una actitud absurda, porque la ideología no consuela a los menos favorecidos sino que resalta las diferencias. Y la historia demuestra que en situaciones así nadie queda exento de responsabilidad, especialmente las centrales porque prometen lo contrario de lo que hacen. Quizá por eso la afiliación sindical no deja de disminuir y sus reivindicaciones cambian de protagonista: en los últimos años ha habido probablemente más feministas, autónomos –transportistas, agricultores, etc– en protestas que los antiguos “servidores del proletariado” que acostumbraban a pedir en la calle lo que no lograban con el diálogo.

En este punto, y aunque parezca repetitivo, es preciso insistir en que una situación así es poco recomendable si se quiere que la parte más débil de la sociedad gallega recorte distancias con la más favorecida. Pero eso no podrá lograrse sin la apertura de un horizonte diferente que evite las brechas que significan desigualdad y que aparecen por todas partes. Lo que no quiere decir que haya de buscarse un país igualitario sino buscar que la igualdad, que es un concepto distinto, constituya un bálsamo que alivie posibles situaciones de conflicto. No es esta una visión arcangélica o ingenua, sino posible si se pone en lograrla toda la capacidad de que disponen gobiernos y gobernados.

Galicia necesita planes que ordenen no solo la cuestión salarial sino muchas otras. Por ejemplo la que corresponde a la ubicación de polígonos eólicos, o de superficies habilitadas para acoger iniciativas empresariales o, en definitiva, para hacer lo que los romanos antiguos entendían por orden: “colocar cada cosa en su lugar”. Una tarea difícil para cualquier gobierno y también para cualquier sociedad pero que no es imposible si se tiene la voluntad de conseguirlo. Eso es lo que hay que comprobar.