Cuatro Cosas

Ojo al parche: avecilla advierte que, según le cuenta un eurodiputado, es casi seguro que la UE tenga este próximo quinquenio un comisario de Defensa. Y es que, aunque no se reconozca, oficialmente, el que más o el que menos teme que la Unión se vea envuelta en problemas bélicos. Sobre todo en países limítrofes con la Rusia de Putin, quien ya dijo que aspiraba a recuperar el imperio de Catalina la Grande. Y como ya dijo el refrán, el que avisa no es traidor. Lo que aún está por ver es si vuelve o no el servicio militar obligatorio. Jolín...

Lo que se rumorea, pero aún no es un hecho es la posible salida de la Comisión Europea del hasta ahora comisario de Exteriores, José Borrell. Aún no hay nombres de españoles que aspiren a entrar en la Comisión, pero si de portugueses: Antonio Costa será candidato socialista a un alto cargo en Bruselas. Eso demostraría que en la capital comunitaria todavía valoran la honestidad y la seriedad de hombres como el ex de Portugal, uno de los escasos dimitidos por voluntad propia a pesar de que lo acusaron injustamente de corrupto. Un ejemplo a seguir. ¿No...?

El mismo eurodiputado –Adrián Vázquez, ex de Ciudadanos y gallego– aporta al pajarillo cantor más datos. Anuncia que su colega Millán Mon ha convocado para la próxima semana en la capital belga a 36 alcaldes y alcaldesas de este Antiguo Reino que, en compañía de un representante de la Xunta viajarán a la capital belga para exponer allí cuestiones de interés estratégico para el país. Naturalmente, los/as corregidores son del PPdeG, aunque se supone que los asuntos a tratar interesan a todas las siglas. En cualquier caso siempre hay alguno en desacuerdo, pero da igual. ¿Eh...?

De lo que apenas se habla es de si España y Galicia tendrán por fin un comisario de Pesca, pero de los de tiempo completo. Convendría, para ello, recordarle a doña Ursula –por si recunca– lo que dijo en A Coruña cuando visitó este Reino. O sea, alguien que entienda de verdad lo que el sector necesita. Sería buena idea que Madrid propusiera, por ejemplo, a una antigua conselleira que ahora es diputada en el Congreso a donde llegó propuesta por el actual jefe de la oposición. Eso le quita puntos, pero aún así sería un acierto para el colectivo de trabajadores del mar, que precisan ayuda. ¿Capisci?