Teorías de la dependencia y ¿neocolonialismo catalán?

Tuve el privilegio de acompañar al presidente del Parlamento Europeo D. José María Gil-Robles, como jefe de su gabinete, en la visita institucional que hicimos a D. Helmuth Kohl, gran europeísta y de una clara visión de la economía y la política. Aparte de reñirme por elegir agua en lugar del vino blanco que nos ofrecía (me preguntó que qué clase de español era yo que hacía tal elección) me quedó grabada una frase en la que el canciller nos decía que la prosperidad alemana era indisociable de la integración europea y que reconocía que “Alemania era la principal contribuyente al presupuesto europeo, pero también que era el Estado miembro que más se beneficiaba del mercado único”. Entendía correctamente que los flujos y la dinámica económica eran algo más que una balanza contable y que esta prosperidad alemana se debía también a que la redistribución de la riqueza ayudaba a la prosperidad económica de los otros estados miembros que así, entre otras cosas, compraban más productos alemanes. Este es el espíritu de la Unión Europea y la única política sensata.

No lo entienden así los políticos catalanes independentistas, que defienden que los más ricos deben de recibir más y tener una financiación privilegiada, o sea esto es lo mismo que decir que los ciudadanos más ricos tienen que pagar menos impuestos que los pobres porque generan más riqueza: ni más ni menos. O sea, que entienden la política al revés de lo que hacía el Sr. Kohl que entendía que la redistribución de la riqueza a favor de las regiones menos desarrolladas generaba prosperidad para estas, pero también para los que les suministraban sus productos, es decir, las regiones más ricas.

Si se acepta lo que los independentistas proponen se produce un efecto que ya fue denunciado en las conocidas como Teorías de la Dependencia y del Subdesarrollo, que afirmaban que las antiguas metrópolis coloniales acababan transformando las economías de sus antiguas colonias llevándolas a una situación de dependencia de aquellas produciendo una distorsión negativa de sus estructuras y frenando su desarrollo económico. Un análisis en este sentido ya lo llevó a cabo el Prof. X. M. Beiras* y, aunque yo discrepe en algunas de sus conclusiones y análisis, es obra que requiera una atenta lectura, porque en todas las teorías siempre hay algo de razón.

El principal mercado de Cataluña es el resto de España y siempre ha sido así, incluso en la época de la dictadura franquista, donde esta región gozó de un mercado protegido para sus textiles y la automoción, como había sucedido en la época colonial anterior a 1898. No me da la gana de olvidarme de que, en la época de la emigración hacia los países del norte de Europa, los ahorros y las divisas de los emigrantes, gallegos, asturianos, extremeños, andaluces, etc., ayudaron y no poco a la financiación de las industrias catalanas.

Como dice acertadamente el presidente Page, ya no somos tontos, y si se privilegian las inversiones y se mejora la financiación de Cataluña eso va a ser indefectiblemente en detrimento del resto de las autonomías. En un país razonable, las inversiones tienen que ir siempre dirigidas a corregir los déficits estructurales que impiden un desarrollo económico sano, como por ejemplo las infraestructuras del ferrocarril en Galicia, Extremadura, Castilla y León y el norte de España. Las pretensiones de los independentistas catalanes y la flojera del Gobierno actual conducen indefectiblemente a un desarrollo del corredor mediterráneo en detrimento del corredor atlántico, a un desarrollo desequilibrado de la economía española y a un atraso económico de los que nos hemos pagado nuestras autopistas. No vale que el Gobierno central condicione las inversiones a la realización de pretendidos estudios técnicos que no son más que una excusa para retrasar inversiones que se irán para otro lado. Efectivamente ya no somos tontos y los gallegos y el resto de las autonomías que se verán desfavorecidas, no podemos permitir que se nos tome el pelo de una manera tan burda.

* Beiras, X. M. (1972) O atraso económico de Galicia. Col. Alén Nós. Ed. Galaxia. Vigo, págs.52-60

