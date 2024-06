Retratos augustos : Mary Quintero / Augusto Rodríguez

Pasaron muchos años desde el 1955 en que llegó a esta ciudad desde Lugo y el 2014 en que cerró su estudio y de toda esa feroz etapa se puede ver estos días una magna muestra suya en la sede de la Diputación en Vigo (Chao, 17), que se clausura el próximo 26 con una charla en la que hablará de lo que nunca ha contado de su vida. Noventa y dos años. No es una artista local, no solo una artista gallega porque sus reconocimientos van más allá de nuestras fronteras de modo que si recibió premios como la Medalla de Galicia también los Kodak al mejor fotógrafo del año en España. Pionera indiscutible en muchas cosas. Mucha mujer Mary Quintero para no llevar escudo puesto.

Apurad, si queréis ver la expo sobre los 90 años de Radio Vigo

Se inauguraba el 25 de abril en Vigo la exposición sobre los 90 años de Radio Vigo en la Casa Galega da Cultura y no voy a decir cómo hice, si entré la noche o lié a copas a su comisario, Aser Álvarez, líder de la productora Arraianos, para que me desvelara sus secretos. El caso es que ese 25 de abril no solo fue el Día de la Revolución de los Claveles y el de la inauguración de la radiofónica muestra sino el que profané sus intimidades contándolas aquí mismo. Imágenes, documentos escritos y sonoros... toda una muestra multimedia que habla de la relación durante 90 años (1934-2024) entre Vigo y la emisora de Torrado, de Montenegro y, desde 1939, de González de Haz. A finales de este mes se clausura –tomad nota los rezagados– con un gran nivel de visitas y sé que Aser Álvarez no solo está a punto de sacar un magnífico catálogo de la misma sino que es muy probable que consiga traer a Vigo a Iñaqui Gabilondo, su maestro en la radio. Eso cree tras volver de entregarle el libro que escribió sobre la historia de la radio en Galicia y que él le prologó. Amén, así sea.

El más grande dolor de Pérez

¡Buenas manos las de Paula Capellán Amorós, traumatóloga del Cunqueiro, que en un abrir y cerrar de ojos le puso en su sitio a nuestro olímpico Carlos Pérez su hombro dislocado! El triolímpico vigués, que no para a sus 89 años, mordió el polvo el otro día en el garaje de su casa y menos mal que había gente que acudió a sus gritos de auxilio. Jura nuestro Pérez, que estos días prepara un superencuentro de más de 80 atletas históricos gallegos, que nunca, en sus correrías deportivas por los 5 continentes, tuvo tan inmensos dolores como los de esta estúpida caída, que se prolongó entre gritos hasta el Cunqueiro. ¡Ah, pero le tocó la doctora Capellán, (im)púsole sus manos y desapareciole como por ensalmo casi todo su dolor!

Tres años de Retratos augustos

Mirad a la derecha. Con esta inmensa foto de Mary Quintero hecha por Augusto Rodríguez cumplimos tres años en que con cada sábado llegó un Retrato Augusto, salvo excepciones. Nada menos que 110 vigueses o aviguesados desfilaron ya por este espacio en que el retrato con pre y posproducción y siempre en el estudio del autor llega a su máxima dimensión. Cumplimos tres años con Mary Quintero, empezamos hace tres con su nieta Antía Álvarez.